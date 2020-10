Del Giro de Hesjedal al de Geoghegan Hart i Hindley, passant pel camp del Girona

En una de les parets del McKiernans, l'ara desèrtica cerveseria de la Rambla de Girona, hi penja ben visible una maglia rosa del Giro d'Itàlia. És de Ryder Hesjedal, que, amb dedicatòria inclosa, la va regalar als responsables d'un local que es troba ben a prop del pis on vivia quan, el 2012, es va proclamar campió de la ronda italiana en superar per només setze segons el català Joaquim Purito Rodríguez. Ara, com aquell cop, la ronda italiana s'ha resolt en una contrarellotge el darrer dia entre dos ciclistes que, com Hesjedal, formen part de la gairebé inacabable llista de ciclistes professionals que, en un moment o altre de les seves carreres, han escollit Girona per viure i com a base dels seus entrenaments. Les quilometrades que apareixen registrades al compte de Strava indiquen que, molt pocs dies abans de l'inici del Giro, l'australià Jai Hindley s'entrenava a Girona quan segurament encara ni somiava que lluitaria fins al darrer dia per guanyar la ronda italiana. Ni tampoc que ho faria jugant-s'ho amb un anglès, Tao Geoghegan Hart, amb qui compartia que, com ell, no apareixia en les travesses per guanyar la prova i que també havia viscut i entrenat a Girona fins fa relativament poc temps. I, a més, tant Geoghegan Hart com Hindley van aprofitar les dues temporades del Girona a Primera Divisió per passar per Montilivi a veure futbol.

Diumenge al vespre, després que Catalunya Ràdio recuperés una foto del guanyador del Giro a Montilivi, el Girona es va afanyar a felicitar el ciclista de l'INEOS per la seva victòria, però des del club van passar per alt que l'australià de Sunweb, que acabava de perdre la maglia rosa per només 39 segons, també els havia donat suport a l'estadi. A l'Instagram de Jai Hindley hi apareix una imatge seva a Montilivi del març del 2018 en la qual ell mateix recorda que aquell dia el Girona va derrotar el Deportivo de la Corunya per 2-0. Amb Pablo Machín a la banqueta, els gironins van sumar els tres punts amb gols de Stuani i Juanpe.

Nascut a Londres, i seguidor de l'Arsenal, Tao Geoghegan Hart ha parlat sovint del Girona a les seves xarxes. Més enllà de la foto a Montilivi amb gorra i bufanda del club, diumenge a Catalunya Ràdio també van recuperar un tuit de la diada de Sant Narcís de fa tres anys: «Girona FC! Visca Catalunya!». Aquell dia, l'equip de Machín va guanyar per 2-1 el Madrid (Stuani i Portu/Isco) en un partit que, en els dies previs, va estar marcat pels dubtes generats des de la premsa madrilenya sobre la rebuda que l'equip de Zidane tindria a Girona, poques setmanes després de l'1 d'octubre i amb la DUI recentment proclamada. El «Visca Catalunya» amb què Tao Geoghegan Hart va acabar el seu tuit deixava clar que el ciclista londinenc no era aliè al clima polític que es vivia en una ciutat que freqüentava des de molt jove quan començava a destacar en el ciclisme amateur de la mà d'Axel Merckx.

Amb l'equip del fill del mític Eddy Merckx, Tao Geoghegan Hart va anar creixent, passant temporades a la mateixa Girona on també havia viscut, uns mesos, el seu ídol Bradley Wiggins, fins a convertir-se en un ciclista prometedor. Segurament, l'anglès no ha tingut la ràpida explosió de Pogacar o de Bernal, però als 25 anys ja ha aconseguit guanyar un Giro d'Itàlia.

Un creixement que, com ha passat en molts ciclistes que abans vivien a Girona, o amb altres joves de futur que ha anat madurant l'INEOS, ha passat en els últims temps més per Andorra i les seves muntanyes (i la seva fiscalitat) que no pas per l'ambient ciclista del Barri Vell gironí. En canvi, el seu gran rival en aquest Giro d'Itàlia, Jai Hindley, no va deixar Girona fins pocs dies abans que la ronda italiana comencés a Sicília. L'escalador del Sunweb té fixada la seva residència a la ciutat, com la tenia Ryder Hesjedal quan va guanyar el Giro del 2012, o com la tenen, o han tingut, moltíssims professionals des que el danès Jonhy Weltz obrís camí arribant des de la Garrotxa que li havia aconsellat Joan Llaneras i que la troupe de Lance Armstrong la fes popular. Sense anar més lluny, un dels grans gregaris del Jumbo en el Tour i el Giro, el veterà holandès Robert Gesink, viu a Girona, com ho fa, per exemple, el nord-americà Joey Rosskopf, que acaba de completar la prova italiana amb el CCC Nation, o l'australià Rory Sutherland, que està disputant la Vuelta amb l'Israel Start Up Nation intentant ajudar el seu líder: un altre que coneix molt bé la ciutat, l'irlandès Dan Martin.