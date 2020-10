El Llagostera-Platges de Calvià es jugarà finalment demà a la tarda

El Llagostera-Platges de Calvià corresponent a la tercera ronda de la Copa Federació es jugarà finalment demà a les 18h al Municipal després que la Federació hagi fet avançar un dia el partit perquè l'equip balear no tenia combinació de vols per dijous. El Llagostera, després d'haver eliminat l'Ejea i el Nàstic, és a un sol partit de classificar-se per a la Copa del Rei, un premi d'alt valor perquè li permetria portar un rival de Primera divisió al seu camp.

L'equip d'Oriol Alsina ha pogut preparar el duel a consciència perquè el cap de setmana passat tenia jornada de descans a Segona B i, per tant, no juga des de dijous, quan va eliminar el Nàstic a la pròrroga (2-1) després d'un gol de penal de Sergio Cortés.