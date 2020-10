Molts diners i prestigi en joc

En un context de pandèmia, on gairebé no es poden fer plans més enllà d'un o dies vista, i venint d'una temporada precipitadament inacabada, qualsevol ingrés és bo, i més per als clubs més modestos. I el Llagostera, amb un dels pressupostos més baixos de tota la Segona B, no pot fer fàstics a res, i menys si va acompanyat, a més a més, del prestigi que donen els títols. Fa algunes setmanes es va escapar la Copa Catalunya contra l'Hospitalet als penals. Avui (18.00) hi ha en joc, contra el Platges de Calvià de la Tercera balear, el bitllet per a les semifinals de la Copa Federació (un torneig que atorga 80.000 euros de premi al campió i la meitat a l'altre finalista), però també la classificació per a la Copa del Rei (jugar-la representa d'entrada 40.000 euros més) i entrar-hi en el paquet d'equips de tercera i categories territorials que tenen garantit enfrontar-se a un equip de Primera d'inici.

«Només estem pensant en aquest partit. Tindrem un rival complicat, que arriba enrauxat, i si no ens pensem que passarem fàcil i treballem des del principi, tindrem les nostres alternatives», explicava ahir el tècnic blaugrana, Oriol Alsina. El partit, inicialment previst per demà, s'ha acabat avançat per imposició de la Federació perquè els clubs no s'havien posat d'acord en la data. «Ens hi juguem molt, tant esportivament com econòmica», afegia el preparador maresmenc.

Eliminant el Platges de Calvià el Llagostera serà un dels quatre semifinalistes de la Copa Federació, i optarà a arribar a una final on tindria garantits uns 40.000 euros. «Són un equip que porta 13 o 14 partits invicte. No els fan gols i la temporada passada es van quedar a les portes de fer el play-off gràcies a una segona volta molt bona. Aquest any han començat com un coet, eliminant el Dux i el Mar Menor a la Copa Federació, i guanyant els dos primers partits de lliga», analitza Alsina. Pitu és baixa i Aimar, dubte, per a un duel on el Llagostera sortirà amb tota l'artilleria. L'inici, a les sis de la tarda, amb entrada inclosa en el carnet de soci per dur gent al camp.