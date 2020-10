L'Spar Girona derrota el Sepsi i jugarà l'Eurolliga (76-54)

L'Spar Girona jugarà l'Eurolliga. La perillosa trampa d'una eliminatòria prèvia a partit únic contra el Sepsi romanès a Turquia ha estat ben resolta per les gironines aconseguint la victòria per 76-54 contra un, fins ben entrat el tercer quart, rival incòmode que, en el tram final, ha acabat pagant l'excessiva dependència de les seves dues nord-americanes, Gardner i Tobin, i de l'eslovaca Ruzickova. Entre les tres han fet 51 dels 54bpunts d'un Sepsi que, a l'inici del darrer quart, ha vist com el joc més coral de les gironines els ha deixat sense capacitat de resposta. Una ratxa d'encet de dues jugadores amb molt d'ofici, com Vasic (17punts) i Eldebrink (15), ha permès que l'Uni hagi marxat de 19 punts (63-44) a sis minuts del final del partit.

Amb la victòria d'avui contra el Sepsi, l'Spar Girona es classifica per a la fase de grups de l'Eurolliga que, davant la situació sanitària en l'àmbit mundial, es jugarà en format de bombolla amb les gironines en el mateix grup que el potent Ekaterinburg rus, l'Schio italià i el Riga letó. Si l'evolució de la pandèmia ho permet, la primera bombolla d'aquest grup serà a Fontajau entre el 29 de novembre i el 5 de desembre.