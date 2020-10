L'Uni derrota el Sepsi romanès i jugarà l'Eurolliga per tercer cop en la seva història (76-54)

El Sepsi volia jugar l'Eurolliga. Les romaneses dominen la lliga del seu país i, en els últims anys, s'han convertit en un equip habitual de l'Eurocup. La pandèmia havia convertit el bitllet a l'Eurolliga entre elles i l'Spar Girona a Turquia. Una eliminatòria a partit únic que, mentre l'Uni la preparava competint a la lliga contra rivals com el València, el Sepsi ho feia sense jugar en la seva i fitxant una jugadora, la nord-americana Rebekah Gardner, només per jugar el partit d'ahir. I Gardner va complir, 24 punts. De fet, entre ella, la seva compatriota Tobin i l'eslovaca Ruzickova van fer 51 dels 54 punts de les romaneses. Una hiperactivitat que va permetre al Sepsi aguantar les envestides de l'Uni fins ben entrat el tercer quart, cada cop que les gironines marxaven en el marcador tornava a aparèixer Gardner. Però, a poc a poc, el bàsquet més coral de l'equip entrenat per Èric Surís i, entre el final del tercer i l'inici de l'últim, l'encert de dues jugadores amb tant ofici com Vasic i Eldebrink o la sempre discreta eficàcia d'Elonu van deixar el Sepsi sense més arguments per seguir lluitant. Al final, 76-54.

Amb la victòria d'ahir contra el Sepsi, l'Spar Girona es classifica per tercera vegada en la seva història (segon any seguit) per a la fase de grups de l'Eurolliga, que, davant la greu situació sanitària a escala mundial, es jugarà en format de bombolla amb les gironines en el mateix grup que el potent Ekaterinburg rus, l'Schio italià i el Riga letó. Si l'evolució de la pandèmia ho permet la primera bombolla d'aquest grup serà a Fontajau entre el 29 de novembre i el 5 de desembre.

Per arribar a aquesta fase de grups, o de «bombolles», l'Uni va haver de fer un notable esforç psicològic ahir a Izmit. Calia tenir concentració per, després d'una bona posada en escena (14-6), no caure en el pànic quan el Sepsi va demostrar que no llançaria la tovallola a la primera de canvi. Fos amb els punts de Gardner, o amb els tirs oberts de l'alta Ruzickova, les romaneses no van decaure en les dues primeres vegades que l'equip entrenat per Èric Surís es va posar deu punts per sobre en el marcador. Per exemple, Gardner va fer cinc punts seguits quan l'Uni havia marxat 31-20. I així successivament. Fins que, al final del tercer quart, el Sepsi va haver de dir prou. Vasic i Eldebrink van deixar clar que l'Uni volia jugar l'Eurolliga.