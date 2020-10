El Garatge Plana Girona rep la visita del Barça a l'OK Lliga

El Garatge Plana Girona rep la visita aquesta tarda (18 h) del Barça en la sisena jornada de l'OK Lliga. L'equip entrenat per Marc Comalat i Ramon Benito arriba a aquest partit després d'haver aconseguit dues victòries consecutives, contra el Lleida (1-2) i davant del Taradell (3-5), i entremig d'aquests dos duels li ha tocat estat confinat per precaució per diversos positius per covid-19 dins l'equip.

Per tant, un partit que arriba en un bon moment pels gironins després d'haver-se refet de les dues primeres derrotes de la temporada, contra el Caldes (5-2) i el Reus Deportiu (4-8), actual líder de la competició. Tot i així, el conjunt blanc-i-vermell no ha aconseguit treure cap resultat positiu contra els culers d'ençà que va pujar a l'OK Lliga la temporada 2015-16. Vuit partits i vuit victòries pels blaugrana en els duels davant els gironins en aquestes últimes quatre temporades. Un Barça que arribarà aquesta tarda a Palau amb la necessitat de guanyar per mantenir-se a la part alta de la classificació. Ara mateix, suma quatre victòries i una derrota.



El partit del femení, ajornat

El duel que havia de jugar l'equip femení del Garatge Plana Girona davant el Borbolla a terres gallegues va ser ajornat dimecres. Recordem que el passat 17 d'octubre es va confirmar un cas positiu per covid-19 i la plantilla va quedar confinada.