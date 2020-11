Del compromís de Giedre Labuckiene a l'oportú canell de Frida Eldebrink

Veure que, després d'una primera meitat on has tingut molt poc encert en el tir, la teva pivot referent fa dues faltes, la seva tercera i quarta, en el mateix atac només començar el tercer quart seria una llosa per a molts equips. Però no per a aquest Spar Girona. Al­menys contra rivals que són de la part més alta de Lliga Femenina. O sigui Salamanca i València. Quan Julia Resingerova va cometre la seva quarta falta, l'Uni només guanyava de tres punts (27-30). I ho va acabar fent de 21 (50-71) en una pista, la del Cadí a la Seu d'Urgell, que tradicionalment ha resultat de mal digerir per a les gironines.

Quan no és una altra és l'altra. Tenir un munt de jugadores de talent permet a l'Spar Girona ­desencallar molts, la majoria, partits de Lliga Femenina. Resingerova es carrega de faltes... Doncs just ahir, Giedre Labuckiene opareix agafant el relleu de la txeca per fer el seu millor partit de la temporada (11 punts i 10 rebots). Els triples no entren? Doncs, Frida Eldebrink en clava dos de seguits per allunyar els fantasmes de la primera meitat i de la quarta falta de la pivot titular: 29-36. Bernat Canut es desespera i demana temps mort... però, poc després, és una cada dia més en forma, Sonja Vasic qui anota dues vegades gairebé seguides des de més enllà de la línia de 6.75 obligant el tècnic pirinenc a tornar aturar a el partit (31-45). Aquest cop, Canut ja es va dedicar a esbroncar les seves jugadores, a recordar que l'Uni els hi estava fent un estrip i que ells no havien fet gairebé cap falta. L'augment d'intensitat del Cadí ja no va servir de res. La igualtat de la primera meitat amb el desencert en atac de l'Uni i amb la canadenca Quinn Dornstauder, 11 dels seus 12 rebots els va agafar abans del descans, ja eren història. Una anècdota més dels duels entre el Cadí i les gironines. Al final, quedarà la diferència de 21 punts del marcador final que es va acabar fent gran quan, en el tram final, Paola Ferrari va aprofitar els seus minuts per deixar clar que el seu canell continua funcionant. 50-71, setena victòria de l'Uni en vuit jornades i dimarts nou partit a Bembibre.