Eric Surís deixa de ser l'entrenador de l'Uni.

La junta directiva de l'Spar Girona s'ha reunit aquesta tarda i ha decidit destituir el fins ara entrenador Eric Surís. El club ha pensat que era el moment adient per fer un canvi en la direcció de l'equip en una temporada molt difícil en tots els nivells, després de classificar-se aquesta setmana per a la fase de grups de l'Eurolliga amb una victòria contra el Sepsi (76-54) i guanyar ahir el Cadí (50-71) -a la Lliga, l'Uni només ha perdut amb el València. "Des de la directiva, volem agrair els serveis prestats a l'entrenador, que sempre ha treballat amb professionalitat i dedicació durant la seva etapa com entrenador del primer equip i li desitja molta sort en la seva carrera esportiva", ha expressat el club en un comunicat.

Surís va arribar al club a la temporada 2016-2017 procedent del CB Salt i del GEIEG, on dues temporades enrere va aconseguir l'ascens de l'equip a la lliga EBA. En les seves dos primeres temporades va obtenir dos subcampionats en la Copa de la Reina i dos a la LF Endesa. La temporada 2018-2019 va alçar el títol de la lliga espanyola i la lliga catalana, a més d'arribar a la final de la Copa de la Reina i a les semifinals de l'Eurocup Women. També manté vigent el record del club de 17 victòries consecutives en lliga regular.