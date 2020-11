El Garatge Plana Girona cau golejat a casa contra el Barça

El Garatge Plana Girona va encaixar una dura derrota davant el Barça (1-5) en un partit que no va tenir massa història, ja que al descans els visitants ja havien deixat pràcticament encarrilat el partit (0-3). Amb la d'ahir, ja són nou les vegades que els dos conjunts s'han vist les cares des que els blanc-i-vermells van ascendir a l'OK Lliga fa cinc temporades, i els tres punts sempre s'han decantat cap al costat blaugrana.

I és que no havia passat ni un minut de joc i el Barça ja s'havia posat per davant en el marcador. Ignacio Alabart va marcar el 0-1 quan només havien trascorregut 47 segons, i a partir d'aquí tot ja va anar costa amunt per a l'equip entrenat per Ramon Benito i Marc Comalat. Després, els gols de Panadero i Nunes, abans del descans, van deixar el partit molt encarrilat pel conjunt visitant (0-3).

Però els gironins no es van rendir, i van posar emoció al matx quan David Gelmà va anotar l'1-3 quan s'havien disputat 7 minuts de la segona meitat. Tot i així, les dianes de Nunes i Rodrigues en les acaballes del duel van sentenciar el partit per a un Barça que se situa líder provisional de la competició, mentre que el Garatge Plana Girona es manté a mitja taula amb 6 punts després d'arribar en el partit d'ahir havent sumat dues victòries consecutives.

«Hem fet un bon partit, crec que no ens merixíem anar 0-3 al descans, tot i que el Barça en el moment que els regales coses són molt perillosos», valorava Ramon Benito al final del partit, qui també explicava que «jugar a porta tancada ho veig un sense sentit, ja que la nostra il·lusió és jugar amb públic».