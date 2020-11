El Peralada s'endú el derbi davant el Banyoles (0-1) mentre el Figueres cau estrepitosament contra el Granollers (0-7)

El Peralada continua la tendència positiva en la nova temporada a Tercera Divisió després d'haver sumat una victòria aquesta tarda al derbi gironí contra el Banyoles (0-1), en la que era l'estrena dels del Pla de l'Estany al Miquel Coromina i Morató. El gol dels d'Albert Carbó ha sigut obra de Sergi Romero i fa que els altempordanesos segueixin sense saber què és encaixar gols en les tres jornades de Lliga.

L'altre equip gironí que s'ha vestit de curt aquesta tarda ha sigut el Figueres, que ha caigut estrepitosament contra el Granollers per un contundent 0-7. Els jugadors entrenats per Javi Salamero han vist com en el minut 1 el central Enric Maureta veia una polèmica vermella directa. Fet que els ha condicionat durant tot el partit.