Alfred Julbe: "M'han encarregat portar l'Uni a prop dels seus màxims"

Alfred Julbe les ha vist de tots colors en el món del bàsquet, però, ara a l'Spar Girona en viurà una de molt particular: substituir un entrenador que estava guanyant partits. El club ha decidit prescindir d'Èric Surís i li ha encomanat al veterà entrenador que "porti l'equip el més a prop possible dels seus màxims, de la idea de bàsquet que es va pensar des del despatx".

"És un grup molt ben pensat, fa anys que a l'Uni es porten jugadores amb molt criteri esportiu i estètic que fa que Girona, sense ser una ciutat de les més grans, sigui una de les deu millors d'Europa", ha apuntat sobre la plantilla un Alfred Julbe que, de cara el partit de demà a Bembibre, té clar que "no puc atabalar les jugadores amb molta informació i, per tant, t'has de guiar pels ajudants que ja hi eren, és a dir també de la feina feta per l'anterior entrenador".

Abans de la presentació d'Alfred Julbe, el director esportiu de l'Spar Girona, Pere Puig, ha explicat els motius de la destitució d'Èric Surís sense ni una sola mala paraula per al tècnic gironí a qui el club li ofereix "per ara o per quan vulgui" el seu propi càrrec al capdavant de l'estructura técnica del club fent ell mateix "un pas al costat".

"No és un tema personal, l'Eric ha treballat molt bé aquests quatre anys i mig i estem molt contents amb tot el que ha aportat al club", ha dit Puig que, però, ha reconegut que al club hi ha una sensació d'haver-se equivocat a l'estiu renovant l'entrenador gironí aquest passat estiu: "Teníem clar que era un estiu molt complicat amb la pandèmia, no era fácil trobar feines d'entrenador, i com són un club que ens agrada molt cuidar a la nostra gent, vam decidir renovar l'Eric i aquí, segurament, ens vam equivocar".