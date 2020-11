Mor Tonny Bruins Slot, exajudant de Cruyff i Koeman

Tonny Bruins Slot va morir aquest diumenge 2 de novembre als 73 anys víctima d'un càncer, tal com informa l'edició digital de El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Nascut l'1 d'abril de 1947 a Amsterdam, feia temps que estava retirat de la primera línia futbolística per les conseqüències de la malaltia que se li havia diagnosticat, tot i que encara exercia d'assessor futbolístic a Holanda, sobretot a l'Ajax, club amb el qual encara col·laborava, per l'enorme reputació que atresorava.

Bruins Slot va exercir gairebé tota la seva carrera com a ajudant tècnic o analista, i només va ser màxim responsable de l'Ajax, el seu club, durant un període molt breu, en la temporada 84-85. Johan Cruyff el va reclutar com a ajudant a l'iniciar la seva etapa d'entrenador a Holanda i després el va acompanyar al Camp Nou, entre 1988 i 1996. Amb el Dream Team, al costat de Cruyff i Carles Rexach, el Barça va conquerir 4 Lligues consecutives (91-94) i la primera Copa d'Europa de l'entitat blaugrana.



Bruins va continuar després al costat de Ronald Koeman, a qui havia tingut de pupil al Barça, després d'un breu període treballant al planter del PSV Eindhoven. L'actual entrenador blaugrana va confiar en ell en el seu periple per l'Ajax, el Benfica, el PSV Eindhoven i l'AZ, fins a tornar de nou a l'Ajax, on va passar a formar part del club com a membre de la direcció executiva des del 2010 però sense abandonar les tasques tècniques, poc abans de ser-li detectada la malaltia.

De caràcter alegre i obert, carismàtic, a Bruins li encantava treballar com a observador de joves i com a analista dels equips rivals. Frank de Boer també va comptar amb els seus consells i la seva ajuda mentre va ser primer entrenador de l'Ajax. Però Bruins mai va tenir un no per a ningú allà on fos.