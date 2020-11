El partit del Bàsquet Girona contra el Levitec Huesca, anul·lat pel positiu d'un rival

El proper enfrontament del primer equip es suspèn a causa de dos positius per coronavirus del conjunt aragonès La quarta jornada de LEB Or entre el Levitec Huesca i el Bàsquet Girona que s'havia de disputar el proper divendres 6 de novembre s'ha anul·lat a causa del coronavirus. La plantilla del conjunt d'Osca està confinada des de la setmana passada fins al mateix divendres, complint amb la quarantena que marca la FEB, a

causa de la detecció de dos positius per Covid. En els propers dies es determinarà la nova data del partit.