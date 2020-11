Alfred Julbe accepta l'encàrrec

La setmana passada, l'Spar Girona es va classificar per a l'Eurolliga superant de manera solvent la prèvia contra el Sepsi romanès i, només tres dies més tard, aconseguia la victòria a la Seu d'Urgell per 21 punts de diferència. Però el club vol fer un nou pas endavant. Vol jugar millor, oferir més espectacle a Fontajau i ser més fiable a l'hora de lluitar pels títols. I per això han sacsejat l'arbre destituint el tècnic de les últimes cinc temporades, el gironí Eric Surís, i obrint la porta a l'estrena del veterà Alfred Julbe a l'elit del bàsquet femení amb un encàrrec clar. «Quan entres a mitja temporada cada cosa que diguis pot sonar ofensiva per a la persona que entrenava l'equip, ho diguis com ho diguis. Tinc un gran respecte per l'Èric, però sé l'encàrrec que m'han fet i em veig capacitat perquè sempre m'atreveixo a intentar que un grup jugui millor a bàsquet», va dir ahir Julbe en la seva presentació, just abans de marxar cap a Bembibre, on aquest vespre ja s'estrena a la pista del cuer (19.30), amb una idea clara: «Portar l'equip als seus màxims».

Recordant que, «fa 1.000 anys», ja havia dirigit el sènior femení del Sant Josep de Badalona i que, en l'etapa d'Anna Caula, ja havia treballat fent tecnificació al primer equip de l'Uni, que «és un club que segueixo amb admiració com a ciutadà de Girona, on vaig arribar amb 29 anys» (per entrenar el Valvi), Alfred Julbe va assegurar que es veu capacitat per aconseguir que «un grup jugui molt a prop dels seus màxims». Per aconseguir-ho, una plantilla amb jugadores amb molta experiència i les seves pròpies idees de bàsquet com Laia Palau, Chelsea Gray o Sonja Vasic... Una reunió de talent que, a parer de Julbe, li facilitarà la feina. «Es treballa millor amb gent que hi toca de bàsquet. Recordo que la semana que vaig dirigir els entrenaments del Barça en la transició entre en Sito Alonso i en Pesic va ser molt fàcil», va dir ahir el veterà tècnic badaloní, que, sense anomenar-lo, va elogiar la feina de Pere Puig a l'hora de confeccionar les plantilles de l'Uni. «És un grup molt ben pensat, fa anys que a l'Uni es porten jugadores amb molt criteri esportiu i estètic que fa que Girona, sense ser una ciutat de les més grans, sigui una de les deu millors d'Europa en bàsquet femení», va apuntar, abans de deixar clar que, de cara al partit d'aquest vespre a Bembibre, «no puc atabalar les jugadores amb molta informació i, per tant, t'has de guiar pels ajudants que ja hi eren, és a dir, també per la feina feta per l'anterior entrenador». Alfred Julbe treballarà amb el mateix cos tècnic que tenia Surís amb David Muñoz com a segon entrenador.



La sortida d'Èric Surís

Abans de la presentació d'Alfred Julbe, el director esportiu del club, Pere Puig, va raonar els motius de la sortida d'Èric Suris, revelant que se li ha ofert la possibilitat de substituir-lo al capdavant de la part esportiva del club «fent jo un pas al costat», i admetent que, «segurament», s'havien equivocat renovant-lo aquest estiu quan ja estaven descontents del rendiment de l'equip en la temporada anterior. «Teníem clar que era un estiu molt complicat amb la pandèmia. No era fàcil trobar feines d'entrenador, i com que som un club que ens agrada molt cuidar la nostra gent, vam decidir renovar l'Eric i aquí, segurament, ens vam equivocar», va explicar Puig, que va voler deixar clar que la sortida de l'entrenador gironí no és per cap mena de mala relació personal ni amb la junta ni amb el vestidor: «A les jugadores els sap greu la sortida de l'Èric, però saben que és una decisió de club i avui, quan hem parlat amb elles, també els hem deixat clar que encara que, com passa sempre, la corda s'hagi trencat pel costat més feble, l'entrenador, elles també tenen la seva part de responsabilitat tant pel nivell que estan donant aquesta temporada com, en el cas de les que ja hi eren, per la temporada passada».

Tot i la classificació per a l'Eurolliga, el club considera que l'equip estava ara en una dinàmica semblant a la passada temporada -«quan vam perdre partits aquí a casa contra rivals assequibles»- i que les jugadores no estaven rendint al nivell que se'ls pressuposa per noms i currículum de moltes d'elles. «No és una crítica cap a l'Èric, ens en fem responsables i en l'àmbit personal sento que per motius de feina i altres circumstàncies no he estat prou al seu costat», va reflexionar Puig, que, com la resta de la junta directiva, creu que ara, abans dels partits contra el Bembibre i l'Ensino i de l'aturada per seleccions, era el moment de fer el canvi.