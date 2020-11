Compte enrere per al centenari de l'Olot

Demà a les tres i mitja de la tarda, en el camp d'Sport, s'hi jugarà un partit de «futbol» entre els equips «Olot FC» contra el segon de l'»Agrupació». El partit promet ser molt empenyat degut al debut de l'»Olot FC», es podia llegir el 29 d'octubre de 1921 en un breu a La Comarca. Aquesta informació és la que ha servit a la Comissió del Centenari de l'Olot per fixar la data de naixement del club. El dia del seu primer partit, quan encara el club no estava creat oficialment, perquè per això van passar encara algunes setmanes més. «El partit es va jugar al casal Marià», segons explica Pep Solés, exporter de l'Olot, president de l'Associació d'Exjugadors, i un dels membres de la Comissió. Divendres passat el club va fer 99 anys. El tret de sortida cap a la celebració del centenari ja s'ha engegat i, malgrat que la pandèmia ja ha obligat a fer alguns replantejaments, la idea és que la propera tardor es pugui celebrar l'efemèride com cal. I que això serveixi per engrescar encara més la ciutat amb el seu equip de futbol.

La Comissió del Centenari la presideix Carles Llorens, autor de La història de la UE Olot, un volum editat el 1997, quan el club va complir 75 anys. De moment s'ha deixat sobre la taula el debat i posterior referèndum entre els socis sobre si cal canviar el nom actual de l'entitat, UE Olot, per recuperar l'inicial, Olot FC. «El 1939 es va convertir el club en UD Olot. Volíem emprendre un debat previ al centenari per si es creia convenient tornar a la denominació original, i fins i tot dins la Comissió tenim pensaments diferents perquè en Pep Solés aposta pel sí, i jo pel no», detalla. Si la pandèmia no hagués aparegut, ara s'estaria al final d'aquest procés. Però davant l'actual context, s'ha descartat fer les conferències i debats on-line, i també es fa aquesta reflexió: «Amb la que està baixant, no ens sembla adequat que ara ens posem a discutir sobre el nom del club i ho hem posposat fins que hi hagi les circumstàncies addients», afegeix Llorens.

La previsió és que aquest treball es pugui fer durant el 2021, abans de la tardor, per així arribar a l'inici del centenari amb una decisió presa «perquè en funció de quina sigui caldria canviar l'escut, la samarreta, i fer una sèrie de tràmits legals». Després, a partir del 30 d'octubre de 2021, i durant un any, fins al centenari de la inauguració del camp de l'Estació, el 21 d'octubre de 1922, «esperem poder fer tot allò que estem treballant», amb iniciatives que passen per la redacció d'un llibre històric, una exposició i un vídeo commemoratiu.

«Tots els que estem a la comissió hi som perquè ens entusiasma aquest projecte d'en Joan Agustí, futbol de proximitat, de quilòmetre 0, arrelat a la ciutat, enfront del futbol dels magnats. L'Olot és el projecte de futur. Personifica un altre tipus de futbol que també és possible. Volem que el futbol sigui una cosa col·lectiva i no només el negoci d'uns especuladors i per això volem usar el centenari per fer partícipa la ciutat», conclou el líder de la Comissió.