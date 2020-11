El Bàsquet Girona jugarà finalment a Osca aquest dissabte a les 19h

El Bàsquet Girona, finalment, sí que disputarà aquest cap de setmana la quarta jornada de la lliga LEB Or. A principis de setmana s'havia anunciat que la visita a l'Osca prevista per demà a la nit quedava ajornada pels casos de covid-19 detectats a la plantilla aragonesa, però finalment, després de passar nous anàlisi, tots els jugadors han donat negatiu i el partit s'acabarà jugant. Això sí, un dia més tard de quan estava previst: dissabte a les 19h.

Quan la Federació Espanyola i l'Aragonesa van certificar la disputa del partit, els dos equips es van posar d'acord per jugar dissabte. Això sí, l'Osca haurà tingut ben pocs dies d'entrenament perquè tot just van tornar a la feina dimarts passat, després d'una setmana aturats. Ara la disputa del partit, però, està pendent que les noves restriccions del govern aragonés per impedir la propagació del virus no n'impossibilitin que es pugui jugar.