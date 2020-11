La Federació confirma que s'ajorna el Lleida-Llagostera

Finalment aquest migdia ha arribat la confirmació, per part de la Federació Espanyola de futbol, d'allò que ja es donava per fet, tant a Lleida com a Llagostera: que el partit de la quarta jornada de Segona B que havia d'enfrontar els dos equips diumenge a la tarda a la capital del Segrià queda ajornat pels quatre casos de coronavirus que es van detectar en l'equip gironí i que el mantenen confinat. D'aquesta manera el Llagostera ja tindrà dos partits pendents, el de Lleida i l'anterior, davant l'Hospitalet, que s'havia de jugar al Municipal diumenge passat.



L'equip d'Oriol Alsina no juga des que va derrotar el Platges de Calvià a la Copa Federació (3-0) el dimecres 28 d'octubre, un triomf molt celebrat perquè també va representar la classificació per a la Copa del Rei, entrant al bombo dels equips que es podran enfrontar a un rival de Primera o Segona divisió. El cap de setmana els blaugranes havien de rebre l'Hospitalet però es van detectar dos casos de covid-19 que van fer confinar la plantilla i ajornar el duel. A principis d'aquesta setmana el Llagostera va detectar dos casos més, elevant a quatre el número d'infectats. La plantilla espera poder tornar als entrenaments tant aviat com sigui possible, buscar una nova data per als partits ajornats, i poder preparar el duel del 15 de novembre al camp del Badalona.





