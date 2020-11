«L'esport és salut, però salut també és que no es col·lapsin els hospitals»

El Palafrugell podrà reprendre la competició aquest cap de setmana?

Sí, dilluns ja vam començar a entrenar amb normalitat i aquesta setmana tenim previst fer sessions també dimecres i divendres. Diumenge, si tot va bé, jugarem a les 4 contra el Vendrell a Palafrugell.

Un positiu a l'equip els ha fet estar 10 dies confinats.

Volem fer veure que l'hoquei és professional i no ho som. Exigim als jugadors anar als entrenaments, que vigilin, que vinguin abans perquè a les deu hi ha toc de queda i ja han d'estar a casa, que facin l'esforç de venir a jugar partits entre setmana, però al final tots tenim una feina i família, i ens hem hagut de confinar per un cas de covid en l'àmbit de l'hoquei. Em sembla que hem de posar altres coses sobre la taula, hi ha gent autònoma, o que no es poden permetre demanar més dies de festa o faltar a la feina.

És sostenible una OK Lliga on ja s'han hagut d'ajornar més d'una desena de partits?

Soc entrenador de l'OK Lliga i vull competir en cada entrenament, i en cada partit, i vull els pavellons plens, i anar a Reus a sentir la pressió del públic, i jugar derbis contra el Girona amb una rivalitat maca a la grada, però ara això no toca. I nosaltres seguim jugant. Hi ha una desena de partits ajornats, i més que en vindran. Estem desvirtuant la lliga, la que en dèiem la millor lliga del món. Hi ha gent que a dia d'avui ha fet dos o tres partits en sis o set jornades. Com és que no hi posem seny? Això no té cap sentit.

Haver de refer el calendari és un maldecap?

Quan d'aquí a quatre dies s'hagi de decidir una possible aturada tornarem a prendre mal perquè uns equips porten uns partits, i d'altres uns quants més o menys. Ara cadascú s'ha fet el seu calendari a mida. Nosaltres ara haurem d'anar a la pista del Liceo al desembre, i el tram de calendari que teníem amb tres rivals de la nostra lliga seguits, Voltregà, Vic i Lloret, també ens ha desaparegut. L'Igualada fa tres setmanes seguides que no juga, i sempre ha sigut per casos al rival. Si ens posem la samarreta de l'hoquei, això no és normal i no funciona. Però seguim aplicant l'egoïsme de mirar-nos el melic i els nostres interessos particulars. A més, tot plegat també pot obrir lloc a la picaresca, amb l'excusa de la covid

Vostè defensaria una aturada de la lliga?

Si som professionals, ho som en tot. I per exemple, hi ha d'haver uns controls que no estem passant perquè no hi ha diners. Quan es va detectar un positiu a l'equip, les proves ens les va fer Sanitat. Més coses: si és una lliga regular, que ho sigui per a tothom. No pot ser que alguns equips hagin jugat dos partits i d'altres, sis. Vist això i la situació de la pandèmia, si aturem la lliga dues o tres setmanes, i mirem què passa en l'àmbit assistencial, es poden anar traient conclusions. No dic aturar-nos indefinidament. Si en lloc d'acabar al juny acabem al juliol tampoc passarà res, ja ens agrada competir, ja farem l'esforç.

Les federacions i els clubs defensen que fer esport és salut.

Sí, sí, jo també ho sé que l'esport és salut, però ara actualment el que hem de vigilar és que el sistema sanitari i els hospitals no es quedin col·lapsats. Per tant, com menys vida social fem, més mascareta, més rentat de mans, etcètera, ho fem, millorarem tots. L'altre corrent ja sé que és el de seguir fent esport, que vagi gent als pavellons, i que els nens facin extraescolars perquè si no psicològicament els nens no sé què... però una cosa contradiu l'altra. Hi hem de posar seny, perquè si peta el sistema sanitari... què farem?

Clubs i federacions hi perden molts diners, també.

És molt complicat parlar de la pandèmia sense ficar-hi la deriva econòmica. En aquest cas les federacions hi surten perdent per temes de fitxes, arbitratges, etcètera, de la mateixa manera com els bars i restaurants també es queixen perquè els han tancat i no els han donat cap solució econòmica. Els clubs també lluiten per la part econòmica. Si no hi ha entrenaments, es deixen de cobrar les quotes, i les despeses hi continuen sent. Ho barregem tot, esport, salut i diners. L'esport és salut, i tant que sí, però ara no toca parlar d'això. Has de primar tenir els serveis sanitaris oberts i relaxats. Que si t'han d'intubar ho faci el Trueta o el Clínic, i no un hospital comarcal. Nosaltres a Palamós hem de fer aquest tipus de feines, ens hem hagut de reinventar. A més del dia a dia, ara hi ha la covid. Si pots minimitzar això, millor. No volem veure imatges amb gent apilonada als passadissos.

Què caldria fer?

Els que apel·len que tot segueixi igual perquè l'esport és salut, que vinguin a l'hospital i ho vegin. El problema és que no hi ha valentia per dir les coses i que aquí mouen altres interessos. L'esport és salut, però salut és entrar a un hospital i que et puguin atendre, que no estigui col·lapsat. Aviat això serà un esport de risc. Estem en la segona onada i no hem après res de la primera. El lògic seria que si es tanquen bars i restaurants es pogués compensar econòmicament aquests sectors i segur que si fos així, ho entendrien. Doncs el mateix amb els clubs i les federacions.

El confinament serà inevitable? Com interpreta les dades?

Els números no són bons, tot i que hem passat per moments més critics com el brot a Palafrugell. Vam arribar a moments d'alarma i preocupació, perquè a Palamós tenim un hospital comarcal i petit, amb risc de col·lapsar-lo.