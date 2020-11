Viñales: «Estic en una situació una mica tibant perquè m'estic quedant sense motors»

El pilot rosinc de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) va confessar que està actualment "en una situació una mica tibant" perquè s'està quedant "sense motors" de cara al tram final del Mundial en el qual va tercer, i va desitjar que el seu equip pugui donar-li "un extra" per a ser més competitiu aquest cap de setmana a Xest (València).

"Estic en una situació una mica tibant perquè m'estic quedant sense motors. Aquí a València donaré menys voltes i tractaré de buscar una posada a punt més ràpid, així que crec que passaré molt temps al garatge com a Aragó", va recalcar Viñales aquest dijous en la roda de premsa prèvia al Gran Premi d'Europa.

El gironí també va deixar clar que no assumirà "riscos innecessaris si plou" aquest divendres. "És a l'FP3 on has d'apretar. Treballarem en l'electrònica i no apretarem massa perquè és fàcil cometre un error i queden tres carreres seguides", va comentar.

"En moll, el més important és tenir bones sensacions, i el complicat és si és tot mullat i després el 'warm*up' i la carrera del diumenge és en sec perquè llavors sí que pot fer un tomb el campionat", va afegir el de Roses.

Tercer en el Mundial a 19 punts de Joan Mir (Suzuki), no veu malament tenir pressió en la lluita pel títol. "Si la tens significa que estàs fent alguna cosa bé, si no, és que estàs ressagat. El millor és tenir la pressió correcta perquè tenir massa també és dolent. La correcta t'empeny a anar més ràpid", va apuntar.

Viñales creu que, malgrat no estar en la baralla pel podi, les últimes curses "no han estat tan dolentes". "Ens emportem punts, però hem comès errors i també hem pogut entendre coses. El potencial és aquí, Franco (Morbidelli) va fer una bona carrera a MotorLand i això ens dóna energia per tenir una bona actuació", va indicar.

"Ja hem guanyat i sabem com fer-ho, però que cal posar-ho tot en el seu lloc i millorar la regularitat. Les quatre primeres voltes a Aragó van estar bé, però després no podia apretar, així que espero que l'equip pugui donar-nos un extra. L'estratègia és clara: finalitzar davant de Mir i Quartararo i recuperar aquests punts, però no serà fàcil", va resoldre.