Una alegria abans de l'èxode

Segon capítol de l'etapa d'Alfred Julbe a la banqueta de l'Spar Girona, avui el de la seva estrena a Fontajau, un pavelló que ell mateix va inaugurar dirigint aquell Valvi que va derrotar el PAOK el 4 de setembre de 1993 (80-79). Les gironines, que venen de passar per sobre el Bembibre (46-77), reben un altre rival sobre el paper assequible, l'Ensino Lugo de Bea Sánchez, en un partit que arrencarà a 2/4 de 8 del vespre, a porta tancada, per les noves restriccions provocades per la pandèmia. L'Uni buscarà una victòria abans de l'èxode de jugadores que patirà la setmana que ve: la Lliga Endesa s'atura per una finestra FIBA que portarà amb les seves seleccions fins a cinc membres de l'equip: Laia Palau i María Araújo (Espanya), Sonja Vasic (Sèrbia), Frida Eldebrink (Suècia) i Julia Reisingerova (Rep. Txeca).

Julbe, que per preparar el duel d'avui només ha tingut un entrenament, explicava ahir que «seguim en una situació d'aterratge d'unes idees, però seguirem usant sistemes d'atac i alguns dels automatismes que ja tenia l'equip. A poc a poc aniré introduint alguns conceptes que a mi em sembla que són els més fàcilment digeribles i assimilables sense entrenaments». La setmana que ve la plantilla que es quedi a Girona disposarà d'alguns dies de descans, aprofitant l'aturada, que es combinaran amb d'altres d'entrenament per intentar adaptar les jugadores a les idees del nou preparador.

La falta de públic no preocupa massa al tècnic -«ens hem de queixar poc i desitjar que s'acabi quant abans millor la situació»- i va considerar que en aquest escenari «ens haurem de fer-nos nosaltes mateixes l'ambient, potser has de fer més perquè aquell estímul extra que et dona la teva gent te l'hauràs de crear tu». Després del partit d'aquesta tarda l'Spar Girona no tornarà a jugar fins al dijous 19 de novembre, quan visitarà la pista del Campus Promete. Palau i Araújo, que ho faran el 13 de novembre, seran les jugadores que es reincorporaran abans a l'equip. A Eldebrink se l'espera el dia 15, mentre que Vasic i Araújo no reapareixeran per Fontajau fins al dia 16.