Llibertat en temps de restriccions

La pandèmia va arribar sense trucar a la porta. De cop i volta, el món va prémer el pedal del fre i la rutina es tancava entre quatre parets, canviant els hàbits per força. Hi havia dues opcions. Posar-se les mans al cap, lamentar-se i maleir-ho tot. O també reinventar-se, adaptar el dia a dia a la nova situació, tot pensant en com podia ser l'avui i el demà. A Xavi Marina, això d'estar-se quiet no és el seu esport favorit. Pastisser de professió i ultrafondista vocacional, feia anys que recorria els racons més exòtics del món tot col·leccionant proves i competicions. Córrer no és l'únic que el motiva. Des de fa gairebé una dècada va decidir capbussar-se al món del paddle surf, una modalitat força desconeguda a Catalunya fins no fa gaire i que de mica en mica està guanyant adeptes. El 2015 es va animar a donar classes. Però ha sigut ara, en aquest any tan estrambòtic, que s'ha llançat a la piscina. Confinat com ho estava, el seu cap va córrer més que les seves cames i es va animar a crear un club. La secció de Paddle Surf del Club Vela Blanes és ja una realitat. Un embrió que creix sense aturador, que capta adeptes i es comença a fer ressò. Marina i tota la gent que hi està implicada, com ara la seva dona, Neus Collado, tenen com a objectiu que la criatura es continuï fent gran. Fins al punt de convertir la Costa Brava en un punt de referència, en l'epicentre d'aquest esport.

«Volem que hi hagi una mena de peregrinatge, com el del Camí de Santiago», diu Marina. Hi posa un toc d'humor, però tampoc amaga que rere les seves paraules existeix, precisament, aquest desig. «Aquí no tenim onades com les de Hawaii, sinó una mar tranquil·la. Hi ha cales ben maques, hotels, ports esportius... Volem que la Costa Brava sigui un punt de trobada del paddle surf». Perquè això sigui possible, necessiten que el club tingui volada. De moment van pel bon camí. «Aquest any hi ha hagut una mena de boom. Estem anant pel bon camí. És un esport amb moltíssim creixement. A la gent li està agradant el que es proposa. No parlem d'un caiac on vas assegut tota l'estona. Surts a la mar, la qual cosa et dona tranquil·litat. La llibertat que ara mateix tots estem buscant. És una passada». Els resultats, a més, acompanyen. Una cosa és anar a veure què passa, i l'altra, competir amb cara i ulls. La setmana que ve, el 14 i 15 de novembre, participaran en el Campionat d'Espanya a Santa Pola. El debut en un torneig d'aquesta envergadura. Abans ja van fer de les seves a Castelló. Fa poques setmanes, Marina era tercer en categoria Màster; Ángel Guerrero, quart en Júnior, i Neus Collado, primera amateur. Poca broma. El club disposa ja d'una trentena d'inscrits. 24 d'ells s'entrenen a un nivell més elevat i una dotzena són els que competeixen. El gran repte, ara mateix, és intentar que Blanes aculli l'estatal de la temporada vinent. «Sempre s'ha de tenir somnis grossos, no pas petits». De mica en mica, sembla que es van complint.



La roba, que no falti

Amb la creació del club Xavi Marina no n'ha tingut prou. Va impulsar una empresa paral·lela que dissenya, confecciona i ven vestimenta per a la pràctica d'aquest esport: Sup One Paddle Surf. Té una pecularitat. Es tracta de roba ecològica, reciclable, amb web pròpia. Ha entrat amb força al mercat. Ha tingut tant d'èxit que ven aquí i allà. A d'altres països. Dessuadores, samarretes, complements, gorres o motxilles. N'hi ha per triar i remenar. L'anècdota, majúscula, és que el circuit mundial d'aquest esport, l'APP World Tour, els ha escollit com a partners oficials. Paraules majors. «La temporada vinent tindrem l'oportunitat de viatjar per tot el món venent el marxandatge de la marca a les proves que es facin a Nova York, Osaka, Hawaii, els Emirats Àrabs... Competeixen esportistes professionals, gent que es prepara per a les olimpíades».