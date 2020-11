El Bàsquet Girona cau a la pròrroga a Osca

El Bàsquet Girona ha encaixat la tercera derrota en quatre partits en el seu debut a la LEB Or. Ha sigut a Osca, davant d'un rival directe, en un partit que s'ha decidit a la pròrroga (90-84), després que al final dels 40 minuts s'hi arribés amb un empat a 75, forçat pel local Carter, amb dos tirs lliures, amb només dos segons per disputar. En el temps extra quatre triples de l'Osca (Lafuente, Parejo, Carter i Cubillán) han sigut massa rauxa anotadora per a un equip gironí irregular.

El partit havia començat molt bé, amb un Girona força encertat, que ja al primer quart ha arribat a dominar de 12 (6-18). L'encert s'ha acabat i la reacció de l'Osca ha arribat. A cinc minuts pel descans, Round feia l'empat a 27 i tot tornava a començar. Una revifada del Girona ha permés anar als vestidors per davant (34-41).

A la segona part l'equip de Carles Marco ha tornat a mostrar-se enrauxat i ha marxat de nou al marcador (46-55), però la fe de l'Osca l'ha tornat a posar al partit, i no només això, sinó que li ha donat tres punts d'avantatge per encarar l'últim parcial (61-58). La igualtat, a partir d'aquell moment, ha sigut màxima, amb cap equip capaç de trencar el partit i múltiples alternatives. Quan semblava que el Girona ho tenia encarrilat (73-75, Rozitis), l'Osca ha acabat trobant una personal que li ha permés forçar la pròrroga. En el temps extra, els locals han sigut millors i s'han acabat emportant la victòria.