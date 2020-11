Un positiu al Lloret obliga a suspendre la visita del Liceo

El partit de l'OK Lliga entre el Lloret i el Liceo que s'havia de jugar demà al matí (11.00) al pavelló selvatà ha quedat ajornat per un cas de coronavirus detectat a la plantilla local. La Federació ha subvencionat packs de test d'antígens per als equips i el Lloret ho va aprofitar per fer les proves a la plantilla. Va ser així com es va detectar entre els jugadors un infectat asimptomàtic. De seguida es van activar els protocols previstos i el partit es va ajornar. Amb aquest el Lloret ja n'acumula tres, de partits pendents, perquè tampoc es va poder enfrontar al seu dia ni amb el Voltregà ni amb el Palafrugell, en aquelles ocasions, per positius en els rivals. A l'OK Lliga la xifra de partits ajornats segueix disparada, ja són més d'una dotzena, i aquest cap de setmana tampoc es disputarà el Taradell-Caldes.