El Quart Germans Cruz arrenca amb victòria en la Lliga EBA

Quart Germans Cruz 80 74 Consell Air Europa

El Quart Germans Cruz ha començat la Lliga EBA amb una victòria davant el Consell Air Europa, de Mallorca, per (80-74), en un partit que els de Carles Ribot han aconseguit trencar en l'últim període.

Després de marxar al descans un punt per sota (37-38) i tenir un lleuger avantatge al final del tercer període (55-54), el conjunt gironí ha pogut agafar un avantatge de 9 punts (68-59) en el tres minuts inicials de l'últim quart per afrontar amb una mica més de tranquil·litat els minuts que faltaven, tot i que els mallorquins no s'han rendit i un han intentat fins al final.