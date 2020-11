L'Olot salva un punt de penal

Un penal transformat per Xumetra al minut 60, quatre minuts després que el Badalona hagués fet el 0-1 (Robert Simón) ha permès a l'Olot sumar el primer punt de la temporada. Els garrotxins, en un duel molt igualat, han tingut les millors ocasions com un remat de Delgado al pal a la primera part. Dimecres que ve l'equip de Raúl Garrido recuperarà al camp del Cornellà el primer dels dos partits endarrerits que té per culpa dels casos de covid que es van detectar a la plantilla.