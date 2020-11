L'Olot vol redimir-se en el debut a casa de la desfeta a Tarragona

L'Olot tornarà a trepitjar la gespa del Municipal aquest migdia (12.00) per rebre el Badalona en el que serà el primer partit a casa de la temporada. Amb la intenció de redimir-se de la derrota (2-0) soferta a Tarragona en el que va ser el debut a Lliga. «És evident que a Tarragona es va notar l'aturada física i vam patir. Aquesta setmana és diferent, ens hem entrenat tots des del dilluns i això facilita les coses», comentava Raúl Garrido. Els olotins voldran superar un conjunt badaloní, amb Manolo González a la banqueta, que suma una victòria, un empat i una derrota en les tres jornades que han disputat.

«Tenim molt clar el que ens podem trobar. És un equip molt treballat i competitiu. És veritat que ha canviat molt la plantilla però segueix tenint la mateixa idea de l'entrenador. Sap treballar molt bé les transicions i la pilota aturada, és dels més difícils de contrarrestar i fer-li ocasions de gol», descrivia l'entrenador olotí Raúl Garrido.

I és que el Badalona no és el mateix equip que va visitar la temporada passada terres garrotxines. Han fet una gran revolució, només 7 jugadors continuen respecte al curs passat. A aquest curt reguitzell de futbolistes se'ls ha afegit noms coneguts per la parròquia olotina com els de Moussa Bandeh o Robert Simón. Pel partit d'avui el tècnic valencià de l'Olot espera que Álvaro Salinas, que ha entrenat amb el grup i ha entrat a la convocatòria, acabi de fer net de la seva lesió al turmell per tenir-lo a punt. A més d'ell, Garrido recupera el porter Albert Batalla després de complir el partit de sanció. El duel es jugarà a porta tancada.