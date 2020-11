Messi surt a la segona part de la banqueta per rescatar el Barça

Leo Messi, que havia començat de suplent, va haver de rescatar el Barça a la segona part amb dos gols i molt de protagonisme en un altre. El duel va començar boig, amb els dos equips buscant-se molt amunt i amenaçant Bravo i Ter Stegen. Fins a set ocasió clares de gol es van veure en els primers vint minuts: Griezmann disparava lleugerament desviat per dues vegades, i Ansu Fati tampoc trobava porta en el seu primer intent i s'estavellava amb Bravo en el segon. Pel Betis, Carvalho rematava a la sortida d'un córner i obligava Ter Stegen a volar cap a la seva escaire dret per salvar el gol; Àlex Moreno, una permanent amenaça per a la defensa blaugrana amb les seves pujades per banda esquerra, creuava massa la pilota sobre la sortida del porter alemany del Barça; i Tello també s'animava amb un xut tímid des de la frontal.

El marcador es va moure per primer cop en el minut 22, quan Dembélé, en jugada personal, amenaçava amb la destra en el vèrtex dret de l'àrea visitant, per afusellar Bravo amb l'esquerra i fer pujar l'1-0. El Barça va poder fer el segon de nou per mediació de Griezmann, que per enèsima vegada va enviar fora una assistència de taló de Pedri. Passada la mitja hora, Mandi va fer caure dins l'àrea Ansu Fati. I Griezmann, amb Messi a la banqueta, va voler resoldre des dels onze metres la seva complicada relació amb el gol. Però Bravo, que coneix bé el francès (van coincidir cinc temporades a la Reial Societat), li endevinava la intenció. A l'altra àrea, Tello tornava a rematar desviat, però en l'última jugada abans d'arribar a la mitja part, l'exblaugrana rebia una pilota després d'una contra conduïda per Canales i la seva centrada acabaria enviant-la Sanabria a gol (1-1).

Koeman va donar entrada a Messi pel greument lesionat en ka jugada del penal Ansu Fati al descans, i la Puça va sortir disposat a resoldre el partit. En el primer atac local, deixava passar la clàssica assistència de Jordi Alba des de l'esquerra per arrossegar dos defenses i Bravo a la sortida i deixar lliure de marca Griezmann, que per fi marcava, a plaer, per fer el 2-1. A l'hora, Mandi treia amb la mà, en línia de gol, un xut de Dembélé. Cuadra Fernández xiulava penal després de consultar el VAR i expulsava el defensa del Betis, i Messi aquest cop no va perdonar. Els andalusos es resistien a donar per sentenciat el partit i, amb un home menys, aconseguien fer aviat el 3-2, obra de Loren, qui recentment ingressat a la gespa aprofitava una assistència d'Álex Moreno. Quedava una mica més d'un quart d'hora, però Messi va decidir treure-li tota emoció al partit, en combinar amb Sergi Roberto per internar-se a l'àrea i enviar un obús amb l'esquerra que es colava per tot l'escaire. Als 89, Pedri rematava una assistència de Sergi Roberto per marcar el seu primer gol com a blaugrana en Laliga, i així posar el 5-2 definitiu pel Barça, que vencia després de quatre jornades sense fer-ho.