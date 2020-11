El Sol Gironès Bisbal s'estrena amb victòria a la Lliga EBA

El Sol Gironès Bisbal s'ha estrenat aquesta tarda amb una victòria a la Lliga EBA a la pista del Maristes Ademar (58-72) en un partit molt treballat de l'equip entrenat per Cesc Senpau. Els bisbalencs han dominat bona part del partit, però no han aconseguit tancar el triomf fins al tram final.

I és que quan faltaven poc més de 4 minuts pel descans, els visitants guanyaven per 16 punts (17-33), però mica en mica han vist com els badalonins escurçaven distàncies fins que, en l'inici de l'últim període, s'han posat 3 punts per davant (53-50).

Els de Senpau no s'han rendit, i amb una última embranzida final, i un parcial contundent de 5-22, han aconseguit segellar el seu primer triomf (58-72) en el seu debut a la Lliga EBA.