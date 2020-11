Derrota històrica amb tres penals en contra del Madrid

El Reial Madrid va patir a Mestalla la segona derrota de la temporada a la Lliga en un partit marcat pels tres penals a favor que va tenir el València. Mai fins ara a la Lliga el Madrid havia vist com li xiulaven tres penes màximes en un mateix partit. La situació va ser idèntica a la que va tenir el Girona l'agost del 2013 a Eibar (0-3) on es va imposar amb tres penals a favor. Els de Zidane van dominar els primers minuts i es van avançar gràcies a Benzema. Des del punt de penal Carlos Soler va posar l'empat al marcador, malgrat haver-lo de repetir perquè diversos jugadors havien entrat a l'àrea en el moment del llançament, i Varane, abans que l'àrbitre indiqués el descans, va introduir la pilota a la seva pròpia porteria -jugada revisada pel VAR per determinar si l'esfèrica havia entrat. A la represa, dos penals més, anotats novament pel mateix Carlos Soler, un per falta de Marcelo i l'altre per mans de Ramos, i que el videoarbitratge van validar, van eixamplar les diferències fins situar el 4-1 en el marcador. Amb aquest resultat, Zidane va introduir canvis i el Reial Madrid va tenir la pilota, provant d'atacar, però no van aconseguir veure porta i van acabar perdent el partit.