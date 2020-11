Domènec Torrent deixa de ser l'entrenador del Flamengo

L'etapa de Domènec Torrent com a entrenador del Flamengo, el principal club del Brasil, s'ha acabat avui. El club, després dels últims mals resultats, ha decidit posar punt i final al seu càrrec i ha anunciat que de manera provisional es farà càrrec de la plantilla Maurício Souza, de l'equip sub-20. Torrent havia arribat al Flamengo l'estiu passat, al costat de l'exsegon entrenador del Girona Jordi Guerrero, que també perd les seves funcions.



Quan semblava que el Flamengo havia trobat l'estabilitat, tant a la lliga com a la Copa Libertadores, dos mals resultats, les derrotes per 1-4 contra Sao Paulo i per 4-0 davant l'Atlético Mineiro, havien tornat a posar els tècnics al focus de les crítiques. Torrent ha dirigit 24 partits amb un balanç de 14 victories, quatre empats i sis derrotes. El preparador gironí havia agafat aquesta nova aventura després de la seva decisió d'abandonar el New York City de la Major Soccer League americana. Aquell havia sigut el seu primer destí com a primer entrenador des que decidís abandonar el càrrec de segon entrenador de Pep Guardiola que havia fet al Barça B, al Barça, al Bayern i al Manchester City.





O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube.



A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2020