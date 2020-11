L'Olot recupera sensacions però només salva un empat de penal

Bon partit de l'Olot, que no va poder acabar de remuntar el gol inicial de Robert Simón. Xumetra va igualar el partit des del punt de penal per adjudicar el curt i definitiu empat (1-1).

Sense públic, el Municipal d'Olot perd una part del seu encant. Silenci a la graderia i als voltants del bar i la tribuna només ocupada per suplents i directius. Era dia de partit però no ho semblava. El primer a casa aquesta temporada i a l'estadi es notava més fred que mai. Tot i això, el sol feia acte de presència i afeblia aquesta sensació que es vivia per primera vegada a Olot. El partit va començar amb un Badalona intens, recollit, però també amb ganes de moure la pilota per sortir al contraatac. L'empremta de Manolo González resultaria amb diverses ocasions durant els primers vint minuts.

Els garrotxins van esperar fins a la mitja hora per començar a sotmetre el Badalona. Delgado seria el protagonista de totes les arribades olotines, primer fent una centrada a Xumetra, que no arribaria a rematar amb eficàcia, i tot seguit el davanter valencià ho provaria amb una rematada que s'estamparia amb el pal i amb un posterior xut que no va trobar porteria.

A la segona part, l'Olot continuava manant sobre el Municipal: en joc i també en arribades a l'àrea rival. Soler va ser el primer en avisar amb un xut centrat que va aturar Àlex sense problemes. La jugada continuava i, coses del futbol, el Badalona aprofitaria una jugada aïllada per avançar-se al marcador a través de les botes de Robert Simón. El cert és que la defensa olotina no va fer el major dels esforços per evitar-ho.

La derrota provisional de l'Olot duraria 5 minuts. Carles Mas, que va entrar després de la lesió d'Aspar durant l'escalfament previ al partit, cauria a l'àrea rival després d'una agafada. Xumetra no desaprofitaria l'oportunitat de marcar el primer gol garrotxí aquesta temporada amb un potent xut des dels onze metres. El gol va donar tranquil·litat i forces als de Garrido que van viure els seus millors moments del partit.

Eloi Amagat obriria uns minuts frenètics a la porteria d'Àlex. Més tard, seria Delgado el que ho intentaria amb insistència. El nou davanter de l'Olot demostrava les seves millors qualitats controlant totes les pilotes i fent anar de bòlit a la defensa rival movent-se amb eficàcia. L'ex del Barakaldo, també va tenir ocasions, incloent una pilota al pal, però no acabava de perforar la xarxa. Un bon atacant també ha de dominar l'art de la passada. En aquest sentit, es va veure la faceta d'assistent del valencià que buscava a Xumetra emulant l'ocasió que tampoc van poder finalitzar amb èxit durant la primera part. Aquest cop, amb la mateixa sort. Seria l'última jugada del protagonista indiscutible del partit. Garrido va donar entrada a Chabboura en el seu lloc. A partir d'aquí poques ocasions destacables per part dels dos equips, tot i que és cert que l'Olot era l'únic equip que no es conformava amb l'empat.

Pensant ja en el Cornellà-Olot

L'Olot va sumar el seu primer punt aquesta temporada amb la sensació d'obtenir una recompensa més aviat escassa. Sense temps per recuperar-se ni per a lamentacions, els garrotxins tornaran a jugar aquest dimecres a Cornellà (12.00) en el partit corresponent a la primera jornada que va quedar ajornada arran dels positius per coronavirus entre la plantilla dels de Garrido, que van obligar-los a frenar en sec i endarrerir l'inici de la temporada.