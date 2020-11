El Llagostera torna als entrenaments i jugarà amb l'Hospitalet dimecres

El Llagostera ha tornat als entrenaments aquest matí després de superar el capítol d'infeccions per covid-19 que va afectar quatre futbolistes i va mantenir la resta de la plantilla confinada a casa. Ara l'equip d'Oriol Alsina ja està centrat en la preparació del seu retorn a la competició, que serà aquest dimecres, a casa, contra l'Hospitalet, en el primer dels dos partits que van haver d'ajornar fruit de la situació sanitària.





?? Respectant totes les mesures de seguretat, tornem a sentir-nos futbolistes! ???? pic.twitter.com/qrXJ3ERCgI — Llagos-Costa Brava (@UELlagostera) November 9, 2020

Segons ha anunciat el club aquest matí, Llagostera i l'Hospitalet s'han posat d'acord per recuperar aquella jornada aquest dimecres a les 17h a porta tancada. Faltarà per concretar quan es recupera el partit amb el Lleida, que també va quedar ajornat. Entre els partits cancel·lats i la jornada de descans que va tenir el Llagostera en la segona data del calendari, els blaugranes només han disputat un únic partit de lliga aquest curs, l'empat inicial contra l'Andorra al Municipal.El Llagostera no competeix des que el 28 d'octubre va eliminar el Platges de Calvià de la Copa Federació (3-0), classificant-se d'aquesta manera també per la Copa del Rei i tenint l'ocasió de rebre un rival de Primera o Segona a l'estadi. Aquest dimecres, a banda del Llagostera-L'Hospitalet (17h), també es jugarà un altre endarrerit de Segona B, el Cornellà-Olot (12h).