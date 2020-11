El gironí Jordi González debuta amb el Barça a l'Asobal

El porter gironí Jordi González ha debutat aquesta tarda a la lliga Asobal amb el Barça, al Palau. Els blaugranes segueixen sense conèixer la derrota en aquesta competició després de vèncer el Villa de Aranda, cuer de la classificació, per 39-22 en un partit de clar color català, que ja va quedar decidit en la primera meitat (24-8) gràcies a una efectivitat ofensiva del 70 per cent de l'equip de Xavi Pascual.





El tècnic va decidir donar descans a Gonzalo Pérez de Vargas, Blaz Janc i Raúl Entrerríos, tenint la baixa ja sabuda de Casper Mortensen, operat de la seva lesió al genoll i la de Domen Makuc, que segueix a Eslovènia en donar positiu per Covid-19 . I ho va aprofitar per donar l'alternativa en el primer equip blaugrana al porter del Barça B,, tota una vida.39 - Barça (24 + 15): Möller (Gonzalez, m.42 a 60); Diocou (7), Mem (2), Fàbregas (4), Petrus (-), Langaro (5), Álex Pascual (4) -set inicial-, Cindric (1), Frade (1), Ariño (6), Palmarsson (-), Dolenec (2), N 'Guessan (1), Aleix Gómez (4) i Sorhaindo (2).22 - BM Villa d'Aranda (8 + 14): Castro (m.1 a 14 i 31 a 50), De Vega (m.15 a 25 i 51 a 60), Hernando (m.26 a 30); Calvo (-), Elustondo (3), Llorens (-), López Rei (1), Matheus (3, 1p), Megías (2) -set inicial- Sukic (2), Montiel (-), Javier García (2 ), Guilherme (2), Linares (3,2p), Cunha (3) i Negrete (1).Àrbitres: García Serradilla i Marín Llorente (Com. Català).Parcials cada cinc minuts: 3-1, 8-3, 11-5, 15-8, 18-8, 24-8 (descans), 27-11, 30-13, 32-14, 24-16, 37- 21 i (final).