L'Spar Girona treballa comptant que l'Eurolliga es jugarà a Fontajau

La pandèmia, la seva evolució i les diferents restriccions que els governs van aplicant per minimitzar-ne els efectes compliquen que ningú, i els clubs esportius no són precisament una excepció, pugui fer plans més enllà d'uns pocs dies. Però, tot i això, a les oficines de l'Spar Girona a Fontajau es treballa comptant que la primera «bombolla» de la fase de grups de l'Eurolliga es jugarà en el pavelló gironí. Sis partits entre l'Spar Girona, l'Schio italià, el Riga de Letònia i el gran dominador del bàsquet europeu dels últims anys, l'Ekaterimburg rus, que es disputaran a Fontajau la primera setmana del mes de desembre. Ara com ara, amb les actuals restriccions sanitàries, els partits s'haurien de jugar a porta tancada, però una millora dels indicadors, com està passant en els últimes dies, obre la porta a pensar que d'aquí a tres setmanes la situació a Girona podria haver tornat a la que hi havia fins fa ben poc, en què espectacles esportius i culturals podien tenir públic amb una reducció de l'aforament. Això faria que, com passava a principi de temporada, al voltant d'uns 1.200 abonats de l'Spar Girona poguessin veure els partits en directe dins del pavelló.

De moment, i això no sembla que hagi de canviar, la FIBA manté Girona com a escenari de la bombolla i els partits ja tenen dia (encara no horaris). El dimarts 1 de desembre l'Spar Girona s'enfrontarà al Riga i l'Ekaterinburg a l'Schio; el dijous 3 les gironines jugarien contra les russes, actuals campiones d'Europa amb les nord-americanes Breanna Stewart i Britney Griner o la mallorquina Alba Torrens, i l'Schio al Riga; i el divendres 4 es disputarien els partits entre l'Ekaterinburg i el Riga i l'Spar Girona i l'Schio. Els horaris encara no estan definits, però els equips arribarien a Girona el cap de setmana i s'estarien al voltant de sis dies a la ciutat.

Pel que al tema del públic, sembla clar que el Procicat prorrogarà aquest dijous dues setmanes més les actuals restriccions, que obliguen tots els espectacles esportius a fer-se a porta tancada i a tancar teatres i cines. Però si llavors es tornés a la situació anterior, l'Uni arribaria a temps de permetre als seus abonats entrar a Fontajau.