El Llagostera empata a casa contra l'Hospitalet (1-1)

Dos partits i dos empats del Llagostera, que aquesta tarda ha deixat escapar una bona oportunitat de guanyar l'Hospitalet en un partit on els d'Oriol Alsina s'han avançat amb un gol de David García i han jugat la darrera mitja hora amb un futbolista més per l'expulsió del visitant Eudald. Tot això, una contra del l 'Hospitalet en el minut 66 ha permès a Salinas empatar (1-1) i el Llagostera ja no ha estat capaç de tornar a fer moure el marcador. Fins i tot Salinas i Jorquera podrien haver donat els tres punts als visitants en els minuts finals.





??FINAL!



???? Llagostera 1??-1?? L'Hospitalet!



Segon partit de Lliga, segon empat! Gran esforç de tot l'equip!! ????



???? Gràcies a tots els almogàvers que ens heu donat suport des de la distància!! ???? #LlagosHospi pic.twitter.com/LPJQ0YpUE2 — Llagos-Costa Brava (@UELlagostera) November 11, 2020