El món de l'esport demana el retorn de les competicions i més ajudes: «Estem a l'UCI»

Un miler de persones es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per llançar un crit d'auxili i demanar «solucions ja» per al sector de l'esport. «Que el Govern obri els ulls i s'adoni que la majoria del teixit esportiu del país està a l'UCI, necessitem ajudes directes i efectives ja», va exigir el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva. En un acte amb diversos representants esportius del país, el sector es va reivindicar com a servei essencial i va reclamar que se'l consideri «un aliat» per combatre la pandèmia. «Prou fustigar-nos i més ajudar-nos», va dir Esteva. El president de la UFEC va demanar que es reobrin els equipaments esportius i es reprenguin les competicions.

Esteva va reclamar que s'aturi «el menysteniment permanent». «Que el Govern es gravi a foc aquesta premissa: Catalunya serà esportiva o no serà»,va sentenciar al final del seu discurs.

Per la seva banda, la presidenta de l'Indescat i ex-secretària general de l'Esport, Anna Pruna, va demanar que es consideri el sector com a essencial perquè «no es pugui tancar més». Pruna va dir que accepten que hi haurà d'haver limitacions com a la resta d'àmbits però va defensar que l'esport és segur. Una de les grans demandes dels representants del món de l'esport és que se'ls facin arribar ajudes «ja» per poder compensar totes les pèrdues. Pruna va detallar que el món de l'esport dona feina a més de 80.000 persones a Catalunya.