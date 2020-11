Girona, Olot i Llagostera coneixeran dilluns el primer rival a la Copa del Rei

Girona, Olot i Llagostera, els tres representants gironins a la Copa del Rei d'aquesta temporada, coneixeran dilluns a partir de les 13 h el seu rival a la primera eliminatòria. El sistema de competició és el mateix del curs passat: la Copa ha multiplicat el número de participants (116 equips) i d'aquests només quatre (R. Madrid, Barça, R. Societat i Atlètic) estan exempts fins els setzens perquè han de disputar la Supercopa. El Girona, que l'any passat va començar contra el Linares, haurà de visitar el camp d'un Tercera o Segona B; el Llagostera, que figura al bombo 3 com a semifinalista de la Copa Federació, rebrà un club de Primera o Segona A i l'Olot pot quedar emparellat amb un rival de la categoria de plata o un de la seva pròpia divisió.

El sorteig començarà distribuint els deu equips del bombo 1 (tots de Tercera o categories regionals, sense cap català després que el Muntanyesa quedés eliminat) amb 10 dels 16 representants de Primera. Els sis equips de la màxima categoria que no hagin quedat aparellats, es trobaran amb un equip del bombo 3, format per representants de Tercera i els quatre semifinalistes de la Copa Federació. De la mateixa manera, els equips d'aquest bombo que no tinguin encara rival, es trobaran un representant de Segona. A partir d'aquí, els equips de la categoria de plata que quedin lliures aniran a jugar amb un Segona B del bombo 5, i els qui no tinguin rival de la lliga Smartbank, s'enfrontaran entre ells. Totes les eliminatòries es jugaran a partit únic el 16 de desembre, amb moltes incògnites, com ara si hi podrà haver públic als estadis i quins protocols anticovid s'aplicaran els clubs que no formen part de La Lliga.

La temporada passada el Girona va superar dues rondes de Copa, desfent-se del Linares, que jugava a Tercera, i del Cartagena, que ho feia a Segona B. Després, però, va quedar eliminat per un Primera, el Vila-real, a Montilivi (0-3), en un duel disputat en ple temporal Gloria que va dur menys d'un miler d'espectadors al camp. L'Olot i el Llagostera van caure a la primera ronda tot i haver posat moltes expectatives en un torneig que mima els modestos per fer-los jugar contra clubs professionals. Els garrotxins van perdre a Tarragona (3-1) i els d'Oriol Alsina es van veure sorpresos a casa per l'Haro (0-1).

En el sorteig no es té en compte el criteri de proximitat geogràfica, que podria permetre partits atractius del Girona o l'Espanyol, per exemple, a Olot o a Llagostera. Els blaugranes han posat de nou moltes esperances en aquesta competició perquè els garanteix la visita d'un rival de Primera o Segona com a premi al seu paper a la Copa Federació. La idea seria fer una bona taquilla, si és possible rebre públic, i rebre també la part dels drets de televisió. Per als Segona B el partit de Copa tancarà el 2020. Per al Girona, que vindrà de rebre el Rayo a Montilivi, encara li quedarà un partit més, la visita al Tenerife el dia 20 de desembre.