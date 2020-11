Dues dècades sense un clàssic

El Girona, que juntament amb l'Olot i el Figueres van ser els primers convidats al Torneig de l'Estany el dia que s'estrenava la nova il·luminació del camp de Banyoles, el 1969, va protagonitzar entre els anys vuitanta i noranta una clàssica rivalitat amb l'equip de l'Estany. Eren temps de poc glamur per a l'equip de Montilivi. Els partits com a molt es podien seguir per la ràdio i molts cops per saber un resultat a domicili calia esperar que aparegués com per art de màgia al finestral del bar Bons Aires. Girona i Banyoles, Banyoles i Girona, separats per 18 quilòmetres, van coincidir més d'una desena de temporades a Tercera entre la campanya 1983/84 i la 2000/01, quan es van veure les cares per últim cop a la lliga. De l'últim Banyoles-Girona en fa ja vint anys i un mes. Va ser el 8 d'octubre de 2000 i va acabar amb empat a dos.

Amb el Girona plenament consolidat al futbol professional des del 2008, fins i tot amb dos anys a Primera, aquells clàssics a la vora de l'Estany han caigut en l'oblit. Sí que, en canvi, s'han disputat partits entre el primer equip dels banyolins i el filial del Girona, a Primera Catalana, com el de demà a l'estadi Miquel Coromina de Banyoles (16.30), per primera vegada a Tercera. La rivalitat no és la mateixa, però no deixen de ser partits atractius. «Aquells derbis d'abans feien afició, eren del morro fort. I ja ens ho fèiem venir bé per ambientar-los i dur gent al camp. Amb en (Joan) Mis, per exemple, ens les teníem els dies previs, però érem molt amics», recordava ahir l'històric Xavi Agustí. Històric per als dos clubs, on va assumir tots els papers de l'auca.

Xavi té ganes d'anar a veure el Banyoles en directe però, de moment, la normativa estipula que pel covid-19 els partits s'han de jugar a porta tancada. Això sí, no s'amaga de dir que demà ja li va bé que els tres punts es quedin a casa «perquè el Girona B té molt bon equip i està a dalt, lluitant potser fins i tot per pujar, i el Banyoles és cuer i necessita més els punts per no tornar a davallar». Efectivament, els d'Axel Vizuete arriben amb 7 punts, segons, i amb un partit menys, mentre el Banyoles encara no ha puntuat ni marcat.

Fa dues dècades, en l'últim cop que es van enfrontar els primers equips, dirigits per Joan Luque i Quim Barti, es va registrar un 2-2. El Girona es va avançar per dos cops, però en el temps afegit Parés va fer l'empat definitiu. Aquell dia hi va haver tres penals, un a favor dels locals i dos per als visitants.