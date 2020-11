Talent blanc-i-verd a l'elit

El Barça d'handbol juga aquest migdia (12.00) a la pista del Puente Genil l'últim partit abans del transcendental duel de Lliga de Campions contra el Kiel. A la llista de convocats s'hi manté Jordi González, durant 26 temporades, que es diu ràpid, porter del Bordils, i que a l'estiu va acceptar l'oferta dels blaugranes per incorporar-se al filial. González va debutar dimarts passat a l'Asobal, amb el Barça, jugant 18 minuts contra el Villa de Aranda (39-22) al Palau i, de moment, Xavi Pasqual li ha donat continuïtat al primer equip, circumstància que aprofita per fer descansar l'indiscutible Gonzalo Pérez de Vargas. «Això arriba quan arriba, no t'ho esperes. Ha estat molt maco, he complert un somni», va assegurar el jugador bordilenc, el quart que aconsegueix arribar a l'elit espanyola gràcies a les seves exhibicions de talent a Divisió d'Honor Plata des del Blanc-i-Verd.

Abans que Jordi González, el pas l'havien fet Marc Canyigueral (Villa de Aranda, 2015/16, i posteriorment també va jugar al Conca), Edu Nonó (Bidasoa, 2016/17) i Pep Reixach (Granollers, 2017/18, club on ja havia estat en categories inferiors i ja havia tastat també el primer equip). Per a Pau Campos, l'entrenador del Bordils, «és un motiu d'orgull que quatre jugadors sortits del Blanc-i-Verd hagin pogut fer aquest pas i, a més, es tracta d'excel·lents persones, que porten l'handbol a dins, i ho donen tot». A més ressalta que «ningú els ha regalat res» i recorda que el fet de competir a Plata «ens ha posat a l'aparador, i d'això ja en fa vuit anys, perquè abans haver fet el salt a l'elit des de Girona hauria costat més sense equips pont a la segona categoria».



Guitart, de Sarrià a Port Sagunt

L'altre representant gironí a la segona divisió de l'handbol espanyol tot just hi viu la segona temporada però també ha aconseguit fer arribar a l'elit un jugador format al club gràcies al seu bon paper el curs passat a la lliga: el porter Pau Guitart, fitxat pel Port Sagunt. Abans també havien arribat a la màxima categoria d'altres esportistes formats a l'entitat, com Joan Saubich, des de jove a la base del Barça, que va jugar a la màxima categoria de blaugrana, amb l'Osca i amb el Naturhouse. L'altre nom és Natan Suárez, ara al Lleó, després d'haver passat per Teucro i Ciudad Encantada. Va deixar el Sarrià l'estiu de 2017, quan l'equip encara militava a Primera Nacional, per incorporar-se a l'Agustinos d'Alacant. Guillem Lozano, per la seva banda, es va formar al Sarrià però també va jugar nou anys a la pedrera del Barça.