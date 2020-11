Albert Arenas sortirà sisè a Xest, per davant del seu màxim rival pel títol

Maverick Viñales (Yamaha) sortirà des de la sisena posició en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana que es disputa avui al circuit Ricardo Tormo, a Xest, i que podria coronar el mallorquí Joan Mir (Suzuki) com a nou campió de la màxima cilindrada. Ahir, però, va ser l'italià Franco Morbidelli (Yamaha) qui es va emportar la pole position per davant de Jack Miller (Ducati) i Takaaki Nakagami (Honda).

De fet, el pilot de Roses, tot i que necessita gairebé un miracle, va ser el millor classificat dels principals candidats al campionat. I és que Mir, que comanda la classificació general amb 162 punts, no va poder completar una bona Q2 i sortirà dotzè, i haurà de remuntar fins a llocs de podi si vol tenir opcions matemàtiques de proclamar-se campió. El mallorquí sortirà des de la quarta fila de la graella de sortida, on també hi ha el seu principal rival pel campionat, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), que partirà onzè i es troba a 37 punts del de Palma. Per la seva banda, Àlex Rins (Suzuki), tercer del Mundial amb 125 punts, ni tan sols va poder avançar a la Q2 i arrencarà catorzè.

Per coronar-se campió sense dependre de ningú, a Mir li val amb pujar al podi, cosa que ha fet en les últimes tres curses. Quedar més enrere el deixaria a les mans de Rins i Quartararo, als qui pràcticament només els val guanyar per arribar a Portimao amb opcions. Passi el que passi, el balear arribarà líder a Portugal.

Quartararo es va posar ben aviat al capdavant de la sessió i va mantenir el seu domini fins a l'equador de la prova, quan el seu acompanyant des de la Q1, el sud-africà Brad Binder (KTM), li va agafar el relleu. Entre ells, a més, es van colar el portuguès Miguel Oliveira (KTM) i el català Pol Espargaró (KTM), que deixaven, momentàniament, una primera línia KTM.

Viñales va comandar durant uns segons i a falta de tres minuts de la taula de temps, però li va durar poc. El petit dels Espargaró, l'australià Jack Miller i l'italià Franco Morbidellli li van donar rèplica, i ja ningú va poder batre el crono del pilot italià.

D'altra banda, Albert Arenas (KTM), qui es va veure obligat a passar per la Q2, arrencarà en la sisena posició en Moto3. El pilot gironí, líder del Mundial amb 3 punts de marge sobre Ai Ogura (Honda), mirarà d'afiançar la primera plaça de la general a dues curses per acabar al campionat. Per fer-ho tindrà l'avantatge de partir just per davant el seu màxim rival. Arenas va guanyar la partida al japonès en una gran última volta en la qual el va superar per una mil·lèsima.

De fet, el gironí, encara que ho té complicat, podria ser campió avui mateix. Només es coronaria en cas de guanyar la cursa i que Ogura quedés tretzè o pitjor.

Els italians Celestino Vietti (KTM) i Tony Arbolino (Honda), a 20 i 23 unitats respectivament, i el valencià Jaume Masià, a 24, partiran novè, tretzè i quart, respectivament, en una cursa on podrien dir adeu en les seves opcions de lluitar pel Mundial.

En Moto3, va ser el sud-africà Darryn Binder (KTM) qui es va adjudicar la pole position i avui serà acompanyat a la primera línia de la graella pel japonès Kalto Toba (KTM) i l'espanyol Raúl Fernández (KTM). Per altra banda, en Moto2 serà l'italià Stefano Manzi (MV Agusto) qui sortirà des de la primera posició.