Dels empats a la primera victòria

Dos empats en dues jornades és el que ha aconseguit el Llagostera en el que portem de temporada. Tots dos a casa (contra l'Andorra, 0-0; i contra l'Hospitalet, 1-1). Tothom sap que al Municipal blaugrana costa sortir amb la butxaca ben plena. Però a domicili els homes d'Oriol Alsina també saben competir de la millor manera. Avui a les 12 del migdia, els llagosterencs visiten el Badalona, en el que serà el primer partit fora de terres gironines, amb la intenció d'estrenar la casella de les victòries a la Lliga. Per contra, els badalonins, que han disputat dos enfrontaments més que els blaugrana, estan en una dinàmica molt irregular. Els jugadors de Manolo González han conreat els mateixos empats que els homes d'Oriol Alsina (contra el Nàstic de Tarragona, 0-0; i contra l'Olot, 1-1). Això sí, es van estrenar enguany amb una victòria per la mínima (1-0) contra l'Hospitalet i van caure en el darrer partit a casa contra el Lleida per 0-2.

Per qui serà un partit especial serà pel porter blaugrana Marcos Pérez. L'ara jugador de l'equip d'Oriol Alsina va disputar cinc temporades al Badalona abans d'aterrar a terres gironines. «Sempre que m'enfronto a ells és un partit especial pel tot el que vaig viure allà. Durant els cinc anys que vaig jugar amb ells em vaig sentir molt estimat per tota la gent del club i per l'afició», comentava el porter blaugrana ahir a la prèvia i afegia que «és el partit idoni per sumar els tres punts perquè és l'enfrontament que tenim inmediatament i ja toca vèncer després de dos empats consecutius a la Lliga; i no perquè sigui el meu exequip». A més, Marcos Pérez s'espera un partit «molt igualat amb un Badalona molt competitiu. Crec que la clau del partit de demà (avui) serà estar un nivell per sobre dels badalonins ja que som dos conjunts semblants», apuntava el porter.