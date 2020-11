Un altre empat pel Llagostera

El Llagostera continua comptant els partits per empats i aquest migdia ha sumat un meritori punt al camp del Badalona (0-0). En un partit molt tancat i amb poques ocasions, els d'Oriol Alsina han gaudit d'alguna arribada i d'un parell d'accions d'estratègia per obrir la llauna però no han tingut la sort de cara. Al final, els gironins sumen un punt més que s'afegeix als aconseguits contra Espanyol B i Andorra al Municipal.