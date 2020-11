El Girona B s'emporta el derbi contra el Banyoles

El derbi provincial de la jornada de Tercera ha anat a parar pel filial del Girona que s'han endut els tres punts del Coromina i Morató després de superar el Banyoles per 1-3. Pachón, per partida doble, i Joel han sigut els golejadors gironins en un partit on el blanc-i-blau Moha han trencat el rècord de 22 jornades consecutives que posseïen els visitants.

Amb aquest resultat, els gironins sumen la tercera victòria a la Lliga i miren cap a dalt; mentre que els banyolins compten amb derrotes els quatre partits que han disputat fins ara.