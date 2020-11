Primera derrota del Bisbal Bàsquet en el seu debut com a local a la Lliga EBA

Després de la històrica victòria en la primera jornada a la pista de l'Ademar, el Sol Gironès Bisbal volia seguir amb el ple de victòries. Però no va ser possible. Al davant tenia un rival que va dominar gairebé totes les facetes del partit. Un còmode avantatge dels mataronins des de l'inici, va provocar que el Bisbal anés a remolc durant tot el partit.

Tot i que la primera cistella va ser dels bisbalencs, un parcial de 0-8 pels visitants va afavorir que els del Maresme possessin la directa i arribessin al primer quart amb un avantatge considerable (5-16). L'escassetat en atac en els primers 10 minuts de l'equip dirigit per Cesc Senpau, feia que l'inici del segon quart seguís la mateixa direcció. El Mataró portava el partit a la seva direcció i arribava al descans amb el resultat favorable (14-26). Fins aquí, domini total dels barcelonins. Semblava que els visitants s'emportarien la victòria plàcidament. Però no va ser així. Res a veure l'arrencada del Bisbal en la segona part. Un equip més ordenat, amb més intensitat i amb més velocitat, feia que el resultat s'ajustés encara més. Un parcial favorable de 7 a 3 feia despertar esperances en els del Baix Empordà que es van posar a només 5 punts (34-39).

Tot i la pressió evident del bloc entrenat per Cesc Senpau, els de Mataró no van abaixar la guàrdia. Amb l'empat a 39 que es produia en el principi de l'últim quart, els maresmencs van tornar a agafar avantatge i van aconseguir un parcial de 4-11 quan faltaven només tres minuts que va sentenciar el partit (43-50). La bona defensa i la solidesa eficient en tot el partit del Mataró Parc segellava el triomf definitiu dels visitants (48-56) en els darrers instants i condemnava els gironins en l'estrena a casa.