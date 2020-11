Gimnástica Segoviana-Girona, Llagostera-Espanyol i Poblense-Olot, a la Copa

El sorteig de la primera eliminatòria de Copa del Rei que s'està fent a l'estadi de La Cartuja de Sevilla ha deparat, ja, els enfrontaments de dos dels tres representants gironins. El Girona visitarà la Gimnàstica Segoviana, líder del grup 8-B de Tercera amb 5 triomfs en cinc partits, i només un gol en contra. Per la seva banda el Llagostera rebrà el primer equip de l'Espanyol, líder destacat aquesta temporada de Segona després del traumàtic descens del curs passat. L'Olot, que hauria pogut jugar contra un rival de la categoria de plata, no ha tingut tanta fortuna en el sorteig i ha quedat emparellat amb el Poblense, penúltim classificat del grup 5-A de Segona B, amb el handicap, a més a més, d'haver de visitar Mallorca.





Ja tenim rival per a la Primera eliminatòria de la Copa!! ??@GironaFC #CopaDelRey pic.twitter.com/STunDyB0ZE — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) November 16, 2020

Els partits. La temporada passada el Girona va eliminar el Linares en aquesta ronda, i el Llagostera i l'Olot van quedar fora de la competició perdent amb l'Haro i el Nàstic, respectivament. Per al Llagostera, si hi pot haver públic a l'estadi,, i en canvi, representa més problemes per al Girona i l'Olot, que hauran de visitar Segovia i Sa Pobla.