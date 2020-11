El Girona B s'emporta el derbi

Tercera victòria del filial del Girona aquesta temporada després de superar per 1-3 el Banyoles gràcies als gols de Joel i Pachón per partida doble. Els banyolins, que aconsegueixen trencar la ratxa de 22 jornades sense encaixar dels blanc-i-vermells, els van disputar el partit de tu a tu. Insuficient per aixecar el cap i sumar algun punt després de 4 jornades.

Il·lusió, al·licients, polèmica, jugadors que es retroben... En un derbi provincial són molts els ingredients que el fan presagiar com un partit extremadament vistós. El filial del Girona visitava el Coromina i Morató, sense públic però amb un grapat d'aficionats banyolins donant escalfor al seu equip, al capdavant de la classificació i amb uns números que atemorien a més d'un. En canvi, els del Pla de l'Estany, tot el contrari, havien perdut en les tres jornades disputades. I el que era més preocupant: no havien vist porta.

Abans de l'inici del partit, el president local, Pau Teixidor, va guardonar Andreu Moreno amb una samarreta pels seus 150 partits amb el club. Moreno va començar des de la banqueta. Igual que el central gironí Monju, que dissabte va ser convocat amb el primer equip. Sulei i Terrats, també presents abans d'ahir, van començar des de l'inici. De la bota esquerra de Terrats es va originar el primer gol. Amb un colpeig suau, Terrats va direccionar la pilota al cap de Pachón perquè l'ex de l'Andorra perforés la porteria de Bartrina. Era la primera ocasió clara d'un Girona que quan arriba no perdona. Els banyolins, en canvi, van avisar abans. Henry va poder estrenar l'electrònic, però el seu xut va sortir fregant el pal dret de la porteria de Jona. Gispert també va posar a prova el porter gironí, però el seu tir va sortir molt centrat i no el va posar en problemes. Quan semblava que els jugadors desfilarien als vestidors amb el 0-1, Moha, que va ser un dels homes de Pitu Batlle amb més protagonisme, va fer el que semblava impossible: marcar un gol al Girona B 22 jornades després amb una fuetada des del vèrtex esquerre. A més va estrenar la casella dels gols a favor pels seus.

El gol de l'elèctric extrem a les acaballes de la primera meitat va esperonar els locals, que van sortir a la represa amb un pèl més d'intensitat. Els gironins, per contra, se'ls observava nerviosos sense aquella calma que fa que masteguin lentament les jugades. Als homes de Vizuete se'ls va veure una altra faceta . Van fer ús de contres per sorprendre el Banyoles. Els minuts passaven sense que cap dels dos conjunts poguessin posar en problemes els respectius porters. Vizuete va sacsejar el seu equip. Monju, Naranjo i Priego per Gené, Gonpi i Terrats. Arribaven els minuts finals. Quan restaven 15 minuts. Joel, després d'una centrada de Ferri, va engaltar una pilota a la frontal de l'àrea que va treure les teranyines de l'escaire dret de Bartrina i així posar els blanc-i-vermells, ahir de groc, dominant el marcador un altre cop. No seria el darrer gol, ja que Pachón va tornar a marcar a l'últim minut de partit per posar l'1-3 definitiu.