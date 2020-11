Albert Arenas continua líder i té vuit punts de marge sobre Ogura a falta d'una sola cursa

Així ha estat, i coninua sent, el Mundial exprés de la pandèmia. L'italià Tony Arbolino (Honda), que ahir va conquistar la seva primera victòria d'aquesta temporada, a Xest, en el Gran Premi de València, podria trobar a faltar, sens dubte, els punts que hagués pogut conquistar, a Aragó, quan no va poder córrer el seu primer GP en Motorland per haver viatjat en un avió on hi havia un positiu en covid-19. Arbolino, de 20 anys, tercer ara a 11 punts del gironí Albert Arenas (KTM), principal aspirant al títol, va fer ahir una gran carrera i, finalment, va travessar la meta per davant dels dos joves espanyols de moda, Sergio García (Honda) i Raúl Fernández (KTM). Arenas, quart, lidera el campionat, mancant només una carrera, 25 punts, amb 170 punts, 8 més que el japonès Ai Ogura (Honda) i 11 més que Arbolino. La carrera va començar amb una escapada tremenda de Fernández, que, al final, va ser atrapat per Arbolino i García, que van fer tres últimes voltes precioses, amb lleuger avantatge per a l'italià, que es va beneficiar de la lluita entre els dos espanyols per la segona posició. Mentrestant, darrere, Arenas havia de barallar, i molt dur, amb el jove turc Deniz Öncü (KTM) i el no menys jove i determinant sud-africà Darryn Binder (KTM), que no li anaven a posar fàcil la quarta plaça, que li va atorgar 13 preciosos punts, que li permet acudir, la setmana que ve, a Portimao (Portugal), amb la sensació que és amo de la seva destinació i, per descomptat, acabarà sent campió si venç, o és segon, o queda per davant de Ogura i Arbolino. «Estava clar que s'anava a decidir a Portimao i per això ens hem centrat a aguantar la batalla, perquè avui no tenia la sensació de tenir la moto massa a punt per intentar barallar pel podi, així que ens ho jugarem tot a Portugal, que és el que tots crèiem que anava a ser. És evident que tant Ogura com Arbolino hauran d'anar per tot», deia ahir Arenas, guanyador a Catar, Jerez i Àustria, tercer a Le Mans i que, de moment, ha sumat, per l'una o l'altra raó i desgràcia, quatre zeros (Andalucia, San Marino, Barcelona i Europa).