Un Olot amb dues cares no passa de l'empat contra el Prat

Partit amb dues parts molt diferenciades el que es va jugar ahir al Municipal d'Olot. A la primera, un Olot molt erràtic va mostrar els seus pitjors moments de la temporada, una versió molt pobra amb poques conclusions positives; a la segona, canvi de cara complet en el qual els de Garrido van competir i van demostrar la seva millor versió. Va ser llavors quan Salinas va poder igualar el gol inicial d'Artigas (1-1).

Va ser un regal matiner el que es va trobar el Prat al Municipal. Al minut 3, la pressió d'Artigas va provocar una greu errada d'Alan Baró que va deixar el davanter sol davant Ballesté que no va poder evitar l'1-0. Cop dur per als garrotxins amb una moral baixa després de sumar només 1 punt fins al moment. El gol va servir per canviar el marcador, però no el guió previst. L'Olot dominava en el joc i els potablava hi posaven les ocasions esperant el contracop. Seria mitjançant Padilla, primer al minut 18 amb un xut que toparia amb Barnils i més tard, l'atacant barceloní va poder batre Ballesté amb la testa però el col·legiat va invalidar el gol per fora de joc. Moments difícils per als olotins, que patien en defensa. El Prat insistia ara amb Carracedo, però no trobaria el segon gol.

El duel va ser molt plàcid per al porter Craviotto, només incomodat per una arribada de Soler al quart d'hora de partit que no va poder trobar amb eficàcia a Xumetra. L'Olot volia demostrar que estava sobre el terreny de joc i Garrido va canviar de sistema a un 4-3-3. A partir d'aquí vam començar a veure que els olotins també jugaven el matx i uns últims minuts bons que portarien les ocasions de més perill per part dels garrotxins. Escoruela al 36 i Mas al 41 intentarien igualar el marcador sense trobar el regal més preuat.

Les sensacions eren dolentes a la mitja part, tot i els últims intents locals. Un domini olotí que seguiria ja a la represa, amb un equip amb més confiança i que obligaria el Prat a defensar-se i a lluir un Craviotto estel·lar. Al 49 seria Pedro del Campo el que faria intervenir el lleidatà i al 63 Delgado que toparia amb la cama dreta del porter. Era l'última jugada del davanter valencià que seria substituït per Álvaro Salinas.

Canvi clau de Garrido perquè al 77 el mateix Salinas tornaria a igualar el marcador amb una centrada que trobaria a Barnils al centre de l'àrea que prolongaria de cap fent ús del seu físic perquè el punta endrecés l'esfèric al fons de la xarxa. Abans els garrotxins ho havien intentat mitjançant Eloi Amagat, però el xut acabaria a la graderia. Sense temps per celebracions, l'Olot mostrava fam, ganes i jugava els seus millors minuts. Volia el segon gol, però Craviotto ho impedia una vegada i una altra.

A destacar sobretot l'ocasió de Barnils amb la testa al 75 que va tocar al lateral de la xarxa de la porteria visitant i que l'efecte òptic faria que en alguns llocs del Municipal es cantés gol. Finalment no va ser així.

Intranquil·litat a Olot després que l'equip sumi un punt més, el segon tot just de la temporada. Tot i això, l'equip de Pedro Dólera pot estar satisfet. Dissabte que ve, els garrotxins tindran l'oportunitat de demostrar que han après la lliçó en la visita a un Andorra (17.00) ferit després de deixar-se remuntar als últims minuts contra un Nàstic amb inferioritat numèrica.