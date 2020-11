La Cursa del Carrer Nou es posposa fins l'any que ve

La 42a edició de la Cursa del Carrer Nou, que s'havia de disputar aquest diumenge, ha quedat posposada fins al primer trimestre de l'any que ve a conseqüència de la crisi sanitària. Els organitzadors de la clàssica prova popular, Girona Centre Eix Comercial, ho han anunciat amb un missatge a les xarxes socials on detallen que «prioritzant la salut de la població i seguint els protocols d'actuació marcats per les autoritats per a la prevenció del coronavirus, i atenent a la resolució del Departament de Salut, on s'informa que s'allargaran les mesures decretades el 30 d'octubre, s'ajorna la prova a una data encara per determinar, en la qual s'està treballant conjuntament amb l'Ajuntament i que es comunicarà amb antelació. Probablement al llarg del primer trimestre de 2021 (sempre que la situació epidemiològica així ho permeti)».

La Cursa del Carrer Nou és una més de les múltiples activitats esportives que s'han hagut de cancel·lar aquest any per culpa de la crisi sanitària. De fet, al març, amb l'estat d'alarma i el confinament, ja va caure del calendari la tradicional Pujada als Àngels que organitza el GEiEG. I a partir d'allà, moltes altres proves atlètiques populars tant a la capital com en d'altres municipis gironins. Ara amb la confirmació que la Cursa del Carrer Nou no es farà la incògnita és saber què passarà amb l'última gran cita que queda al calendari, la Sant Silvestre, i si hi haurà les condicions sanitàries necessàries per poder-la celebrar.

Els organitzadors donaran dues alternatives per aquelles persones inscrites fins al moment: mantenir el dorsal per la nova data proposada o sol·licitar el retorn de la inscripció. De moment les inscripcions restaran tancades fins a nou avís i ahir ja no es va obrir el sistema presencial. L'any passat la cursa ja va haver de canviar de dates perquè en el seu moment tradicional del calendari, el cap de setmana abans de Fires, els incidents que es van viure a Girona en protesta per la sentència del procés van recomanar traslladar-la al novembre.