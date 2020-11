Premi per al Llagostera a la Copa

La boja Copa del Rei dels 116 participants va començar a repartir ahir al migdia disgustos enmig d'alguna alegria per als més modestos, com aquest emparellament entre el Llagostera i l'Espanyol que va ser tan ben rebut pels blaugranes. El sorteig celebrat ahir a Sevilla no va ser tan amable per al Girona i l'Olot, que en la primera ronda hi tindran més a perdre que no pas a guanyar. Els de Francisco visitaran la Gimnàstica Segoviana, líder del grup 8-B de Tercera, que ha guanyat els cinc partits de Lliga que ha disputat; els de Raúl Garrido, per la seva banda, es mediran a un altre Segona B amb el hàndicap d'haver-ho de fer fora de casa, a Mallorca, contra el Poblense. Els partits es disputaran entre el 15 i el 17 de desembre. Al Girona la Copa li arribarà entre els duels de Lliga amb el Rayo i el Tenerife, que serviran per tancar el 2020.

Barça, Madrid, Reial Societat i Athletic, els quatre clubs que disputaran la Supercopa, van ser els únics exempts d'un sorteig que va primar que els equips modestos quedessin emparellats amb rivals de Primera i Segona. Així un dels grans triomfadors va ser el Cardassar, de la Tercera Divisió balear, que jugarà amb l'Atlètic de Madrid. El Terrassa també va tenir fortuna i rebrà a casa el València. Ara la incògnita és saber si aquesta eliminatòria es podrà jugar amb públic, ni que sigui reduint els aforaments, als estadis. La Gimnàstica Segoviana, per exemple, compta poder posar almenys un 33% d'afició a La Albuera per rebre el Girona. El Llagostera també creua els dits perquè la crisi sanitària doni una treva. «Jugar amb l'Espanyol és un premi que volem compartir amb els nostres socis, que sempre hi són, a veure si podem tenir gent encara que sigui amb un 50% de capacitat», deia Oriol Alsina. Genar i Pau, dos futbolistes que el Llagostera té cedits aquest curs pels blanc-i-blaus, no podran jugar ni aquest diumenge contra l'Espanyol B en Lliga ni a la Copa per contracte.



gimnàstica segoviana



Líder indiscutible del grup 8-B de Tercera, va guanyar diumenge 0-1 a Burgos. Està entrenat pel madrileny Manu González, que hi viu la seva tercera temporada. Un dels punts forts de l'equip és la defensa: només ha rebut un gol en cinc jornades. La Segoviana ha guanyat els cinc partits que ha jugat aquest any i treu 5 punts de marge al segon, l'Ávila.

espanyol



«Ens fa molta il·lusió rebre'ls perquè mai ens hem enfrontat al primer equip de l'Espanyol. Són un club de Primera, circumstancialment ara a Segona», deia Oriol Alsina. Els blanc-i-blaus lideren la Lliga Smartbank amb solvència i són favorits a l'ascens per tornar a Primera per la via ràpida. Han mantingut bona part de la plantilla que va descendir i mantenen homes de prestigi com Embarba, Raúl de Tomás, el porter Diego López i Sergi Darder.

poblense



Penúltims del grup 5A de Segona B, van ascendir el curs passat. L'Olot aspira a eliminar-los per mirar d'engrescar l'afició portant un rival atractiu a l'Estadi en la següent ronda.